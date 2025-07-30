NOVI DIREKTOR

Dr. Alen Pilav za “Avaz”: Čekam sjednicu Upravnog odbora, da se procedura zvanično okonča

Nisam sumnjao u svoju dokumentaciju, dodao je

Piše: Alen Bajramovic

30.7.2025

Dr. Alen Pilav bit će imenovan na dužnost direktor Univerzitetsko – kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, nakon što je federalni ministar Nediljko Rimac dao saglasnost za njegovo imenovanje. 

U izjavi za “Avaz” Pilav je kazao da će, prije nego što se zvanično obrati javnosti, sačekati sjednicu Upravnog odbora, na kojoj bi procedura imenovanja i zvanično trebala biti okončana.

- Vidio sam iz medija tu informaciju, vjerujem da je to tačno, nisam sumnjao u svoju dokumentaciju, ali čekam da se procedura zvanično okonča. Očekujem da ću potvrdu imati sutra i oglasit ću se kada to bude zvanično okončano – kazao nam je Pilav.

Na ovaj način bi konačno trebala biti završena procedura koja traje još od novembra 2023. godine, kada je smijenjena bivša direktorica Sebija Izetbegović.

Dr. Alen Pilav je doktor medicinskih nauka i priznati stručnjak iz oblasti torakalne hirurgije. Na KCUS-u je zaposlen od 1992., kada je kao apsolvent na Ortopedskoj klinici KCUS-a pomagao u zbrinjavanju ranjenika u opkoljenom gradu.

Član je Evropskog udruženja torakalnih hirurga, Evropskog respiratornog udruženja, Evropskog udruženja endoskopske hirurgije i Udruženja endoskopskih hirurga Bosne i Hercegovine.

