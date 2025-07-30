Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima: Sve više djece u Mostaru izloženo prisilnom prosjačenju

Udruženje za edukaciju i razvoj Dignitet upozorilo je u srijedu, na Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima, da u Bosni i Hercegovini trgovina ljudima predstavlja ozbiljan izazov za pravni, socijalni i sigurnosni sistem, uz ocjenu da su najugroženije kategorije djeca bez roditeljske pratnje, pripadnici romske populacije i migranti.

Prema podacima Ministarstva sigurnosti BiH, u periodu januar – juni 2025. godine identifikovana je čak 41 žrtva trgovine ljudima. Od toga, 31 žrtva je ženskog, a 10 muškog spola. Posebno zabrinjavajući je podatak da je samo jedna osoba punoljetna, dok je čak 40 žrtava maloljetno, uključujući 36 djece u dobi od 0 do 11 godina, te četiri u dobi od 12 do 17 godina.

Kada je riječ o državljanstvu, među identifikovanim žrtvama je 19 državljana BiH, 13 iz Hrvatske, 2 iz Španije, te po jedna osoba iz Belgije i Francuske, dok za pet žrtava državljanstvo nije poznato.

Svi slučajevi su identifikovani od strane nadležnih institucija, a najzastupljeniji oblik eksploatacije označen je kao "drugi oblik iskorištavanja" (34 slučaja). Također su zabilježeni slučajevi seksualne eksploatacije i prisilnog prosjačenja, dok za pet žrtava oblik eksploatacije još uvijek nije utvrđen. U sigurnim kućama tokom izvještajnog perioda boravilo je 38 žrtava trgovine ljudima, ističu iz Udruženja za edukaciju i razvoj Dignitet.