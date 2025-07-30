Vrhovni sud RS presudio: RTRS dužan BHRT-u isplatiti novac za RTV taksu

Nakon Odluke Ustavnog suda BiH iz marta ove godine, kojom je potvrđeno da BHRT-u pripada zakonski dio RTV takse prikupljene u Republici Srpskoj, Vrhovni sud Republike Srpske donio je rješenja u dva sudska postupka u korist BHRT-a, piše BHRT.

- Radi se o višegodišnjem sporu između dva javna emitera u vezi s raspodjelom sredstava od RTV takse, čiji ukupan dug prema BHRT-u sada premašuje 100 miliona konvertibilnih maraka.

U konkretnim predmetima, BHRT je tužio RTRS zbog duga u iznosu većem od 10 miliona KM, a sud je prihvatio argumente BHRT-a, potvrdivši da Zakonom o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH BHRT-u pripada 50% od ukupno prikupljene RTV takse, nakon odbitka operativnih troškova naplate.

Bez zakonskog osnova

Vrhovni sud RS je nedvosmisleno utvrdio da RTRS nije imao zakonsko pravo da zadrži sav prikupljeni novac, niti da samovoljno uslovljava isplatu BHRT-u formiranjem Korporacije javnih RTV servisa. Također je naloženo ponavljanje sudskih postupaka pred nižestepenim sudovima u Banjoj Luci, uz obavezu dosljedne primjene pravnih stavova iz presude Ustavnog suda BiH.

Ove odluke potvrđujudugogodišnje tvrdnje BHRT-a o nezakonitom postupanju RTRS-a, koje je direktno ugrozilo funkcionisanje javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine.

Prelomni trenutak

- Ove sudske odluke predstavljaju značajan korak ka uspostavljanju zakonite i pravične raspodjele RTV takse, te jačanju integriteta javnog radiotelevizijskog sistema Bosne i Hercegovine - poručuju iz BHRT-a.

Javni servis BiH se već duže vrijeme nalazi u teškoj finansijskoj situaciji, upravo zbog neisplaćenih sredstava koja su zakonski pripadala BHRT-u. Ukupna dugovanja RTRS-a prema BHRT-u po ovom osnovu trenutno iznose oko 100 miliona KM.

Očekuje se da će obnovljeni postupci pred nižestepenim sudovima dovesti do konkretne primjene zakona i odluka najviših pravosudnih institucija u BiH.

Time bi se konačno obezbijedili zakonitost, ravnopravnost i održivost javnog RTV sistema, u interesu svih građana Bosne i Hercegovine - navodi se u saopćenju BHRT.