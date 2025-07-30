SDS preuzima većinu u Gacku: DNS prešao na drugu stranu, SNSD, SPS i DEMOS kivni na njih

U Gacku se ovih dana odvija pravi politički triler s obratom koji je malo ko očekivao. DNS, stranka Nenada Nešića, lupila je šamar partnerima iz vlasti na nivou RS i ušla u savez sa opozicionim SDS-om, čime je značajno promijenjena politička slika ove hercegovačke opštine, piše Srpskainfo.

Tim potezom DNS je praktično okrenuo leđa svojim partnerima iz vlasti s nivoa RS-SNSD-u, SPS-u i DEMOS-u, koji su sada ostali bez uticaja na lokalnu vlast u Gacku.

Istovremeno, načelnik općine Gacko, Vukota Govedarica (SDS) dobio je podršku skupštinske većine. Nova skupštinska većina sada ima 10 od 19 odbornika – šest iz SDS-a, tri iz DNS-a i jedan iz PDP–SRS, dok su SNSD, SPS i DEMOS ostali u opoziciji.

Ovaj politički zaokret izazvao je oštru reakciju SNSD-a, SPS-a i DEMOS-a, koji direktno krive Nenada Nešića za, kako su ga nazvali, “politički prevrat”.

Koalicija dogovorena

– Njegova stranka, iako dio republičke koalicije, u Gacku je odlučila da se svrsta uz opoziciju, direktno potkopavši poziciju svojih partnera. Ne vjerujemo da se to moglo desiti bez blagoslova predsjednika stranke – poručili su iz lokalnih odbora SNSD-a i SPS-a za Srpskainfo, ali nisu željeli da iznose druge detalje.

Predsjednik Opštinskog odbora DNS Gacko, Željko Tepavčević, potvrdio je jučer da je koalicija dogovorena, a u njoj su odbornici DNS-a Kristina Tepavčević, Siniša Mandić i Srđan Vujović.

Zanimljivo je da su Mandić i Vujović donedavno bili članovi SPS-a.

Nakon što je rukovodstvo SPS-a donijelo odluku o raspuštanju Opštinskog odbora u Gacku pod obrazloženjem da Mandić i Vujović djeluju suprotno stavovima partije i pokušavaju da, bez saglasnosti partijskih organa, prave nove koalicione dogovore sa SDS i načelnikom opštine Gacko, ova dvojica odbornika odlučila su da pređu u DNS – i to svega desetak dana prije formiranja nove većine.

Treći odbornik DNS-a u novoj skupštinskoj većini je Kristina Tepavčević, kćerka Željka Tepavčevića, koji se prije nekoliko mjeseci našao u centru pažnje zbog javnih kritika na račun predsjednika RS i Srbije, Milorada Dodika i Aleksandra Vučića.

Podsjećamo, Tepavčević je u aprilu ove godine izjavio da je Dodik nazvao “najsvijetliju djecu Srbije “smradovima” i da zbog toga mora da ode s političke scene i da odgovara za to.

– Aleksandar Vučić, koji je vrh klana droge, prostitucije i zločina protiv običnog naroda treba da odsluži doživotnu kaznu zatvora zajedno sa Miloradom Dodikom… Ima još časnih Srba koji ustaju protiv najvećih zlotvora srpskog naroda – rekao je, između ostalog, Tepavčević, nakon čega se stranka ogradila od njega, a potom najavili da će ga isključiti iz DNS-a što se za sada nije desilo.

Stabilnost saveza

Iz vrha DNS-a nisu bili raspoloženi da komentarišu novonastalu situaciju.

Predsjednik Kluba odbornika SDS-a u Gacku, Milan Savić, potvrdio je formiranje nove većine.

– Želim da u ime Kluba odbornika SDS obavijestim javnost Gacka da je formirana skupštinska većina koju čine 6 odbornika SDS, tri odbornika DNS i jedan odbornik koalicije PDP-Srpska radikalna stranka – poručio je Savić.

Ovaj raskorak između lokalne i entitetske politike ponovo otvara pitanje stabilnosti političkih saveza u Republici Srpskoj.

Nije prvi put da lokalni odbori grade koalicije mimo entitetskih dogovora, a ako se ovakav model “samostalnog djelovanja” proširi i na druge općine, politička scena Republike Srpske mogla bi ući u novu fazu prekompozicije.