Načelnik Foče sazvao hitan sastanak načelnika osam općina nakon nesreće u kojoj je stradala Aida Softić

U nesreći izazvanoj odronom kamenja u Miljevini kod Foče danas je život izgubila 33-godišnja djevojka iz Sarajeva Aida Softić.

Ova tragedija izazvala je alarm u osam općina povezanih magistralnim putem Foča - Sarajevo, zbog čega je načelnik Foče Milan Vukadinović sazvao hitan sastanak.

Na sastanak su pozvani načelnici općina Istočno Sarajevo, Trnovo, Kalinovik, Novo Goražde, Rudo, Rogatica i Višegrad.

Nakon nesreće, Srpska demokratska stranka (SDS) zatražila je hitnu obustavu saobraćaja na magistralnom putu Foča - Sarajevo.

Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini RS Ognjen Bodiroga upozorio je da bi, ako nadležne institucije ne djeluju, mogle uslijediti blokade svih magistralnih puteva na području opštine Foča.

Do nesreće je došlo jutros oko 9:15 sati u mjestu Sijeračke stijene, kada se velika stijena odronila s litice i pala na automobil u kojem su se nalazili otac i kćerka iz Sarajeva.

Djevojka S. A. (1992) poginula je na licu mjesta, dok je njen otac S. O. zadobio teške povrede i hitno prebačen u Univerzitetsku bolnicu Foča.