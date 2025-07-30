Vukanović: Vrijeme je za pobunu i blokade, Dodik ulaže u Bakince dok Hercegovina gine

Nakon strašne nesreće kod Foče u kojoj je život izgubila tridesettrogodišnja doktorica Aida Softić, predsjednik stranke Za pravdu i red, Nebojša Vukanović, oštro je osudio vlasti i preduzeća zadužena za održavanje puteva zbog nemara i političke nepravde prema Hercegovini.

- Mlada djevojka iz Sarajeva, Aida Softić, koja je radila kao ljekar u Hitnoj pomoći, nastradala je jutros u odronu kamenja na putu kod Miljevine, na dionici Foča – Sarajevo. Njen otac, koji je vozio, teško je povrijeđen i trenutno je u bolnici u Foči. Umjesto da Policijska uprava Foča jasno kaže ko je kriv, govore o saobraćajnoj nesreći i nekoj navodnoj istrazi, iako svi znaju da su krivi Putevi Srpske i PAVGORD koji taj put loše održavaju - poručio je Vukanović.

Loše stanje puteva

Podsjetio je da godinama upozorava na loše stanje puteva u Hercegovini.

- Uzaludno godinama govorim o crnim tačkama i lošem stanju puteva u Hercegovini, koji odnose mlade živote. Tri mlade djevojke su smrtno stradale u nekoliko dana. Svaki javni pritisak izgleda da je uzaludan, jer 'sit gladnom ne vjeruje'“, istakao je Vukanović.

Vukanović je direktno optužio vlasti Republike Srpske za sistematsko zapostavljanje juga entiteta.

- Sav novac od akciza i budžeta, radi se o milijardama, ulaže se u sjeverozapadni dio Srpske, dok smo mi, građani juga, građani drugog reda. Putevi su naša nadstrešnica i vrijeme je za otpor, pobune, blokade i proteste. Nepravde se same od sebe neće ispraviti - poručio je on.

Kritika Dodika

Posebno je kritizirao predsjednika Republike Srpske, Milorada Dodika.

- Dodik želi od Banja Luke do Bakinaca novu rasvjetu i put, iako već postoji brza cesta i autoput. Jučer nam se svima u Hercegovini narugao kada je rekao da je obezbijedio 12 miliona KM za te namjere, što je drska provokacija. Istovremeno, na posljednjoj sjednici Narodne skupštine donosi se odluka o izgradnji autoputa Banjaluka – Mrkonjić Grad. A mi ovdje ginemo - dodao je Vukanović.

Govoreći o mjestu nesreće, istakao je da je upravo to područje godinama označavao kao opasno.

- Strašna tragedija na našim crnim, krivudavim i dotrajalim drumovima. Upravo na mjestu koje sam snimao nebrojeno puta. Kamen je pao direktno na vozilo, udario djevojku u glavu, poginula je na licu mjesta. Otac je teško povrijeđen. Jučer je ta dionica bila zatvorena zbog odrona – baš na tom mjestu - kazao je Vukanović.

Tvrdi da je tunel kod mjesta nesreće ranije srušen nestručnim radovima, koji su dodatno destabilizovali padinu.

- Hercegovina putevi su dobili milione dolara, ali nisu ubacili šipove do stabilnih stijena. Sve je urađeno površno, nestručno, bez ikakve odgovornosti. Snimao sam taj tunel deset puta i upozoravao da je nestabilan - poručio je.

Tragedije se ponavljaju

Vukanović podsjeća da se slične tragedije ponavljaju već godinama.

- Prije nekoliko dana dvije mlade djevojke iz Srbije poginule su na putu kod Dilića. Na istom mjestu je stradao moj prijatelj. Ne znam koliko još priloga, diskusija i gostovanja u medijima treba da se nešto pokrene - rekao je.

U obraćanju je naveo primjere ulaganja u druge dijelove BiH, dok Hercegovina ostaje bez uređenih i sigurnih puteva.

- U Plužinama, u Crnoj Gori, nakon slične tragedije država je odmah uložila milijarde u rekonstrukciju puta. A mi, umjesto rješenja, dobijamo ruganje. Gledam kako se grade putevi u selima s po 1.500 stanovnika, dok mi ostajemo slijepo crijevo. Cijela BiH bi mogla imati moderne puteve za novce koje su uzeli kroz akcize i kredite. Gdje su nestale te milijarde - pita se Vukanović.

Na kraju poruke poziva na odlučan odgovor.

- Ne može se više na lijep način. S bagrom se ne može lijepo. Dodik baca milijarde u Laktaše, a ovdje ljudi ginu. Mi ćemo ovdje umirati ako se ne probudimo. Pokoj duši mladoj doktorici Aidi Softić. Nadam se da će njena smrt biti posljednja ovakva tragedija na putevima u Hercegovini. Borit ćemo se koliko možemo, iako smo opozicija - zaključio je Nebojša Vukanović.