Lagumdžija s konferencije o Gazi za "Avaz": Bolje nego iko iz okruženja znamo kako je kada život zavisi od UN-a i humanitarne pomoći

U toku je Međunarodna konferencija na visokom nivou za mirno rješavanje palestinskog pitanja i sprovođenje rješenja o dvije države. Na dnevnom redu je deklaracija, kojom se predviđa završetak rata u Gazi, osnaživanje suverene i ekonomski održive države Palestine u mirnoj koegzistenciji s Izraelom. U radu konferencije učestvuje i ambasador BiH u UN-u Zlatko Lagumdžija, koji bi se učesnicima trebao obratiti između 21 i 22 sata po našem vremenu. Neke od zemalja bojkotiraju ovaj skup.

- Francuska i Saudijska Arabija su napravili veliki posao. Lista govornika pokazuje ko bojkotuje ovo - pored SAD-a i Izraela, s njima su Mađarska i Slovačka iz EU, a od nas sa Zapadnog Balkana nema Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije. Moram priznati da nisam očekivao ovakav bojkot ili šutnju ove tri zemlje Zapadnog Balkana, ali je njihovo suvereno pravo kako će se odnositi prema ovoj planetarnoj tragediji Gaze. Možda je razlika i u tome što mi znamo, bolje nego iko iz našeg bližeg i daljeg okruženja, kako je kada ti život zavisi od UN-a i humanitarne pomoći – kazao je za “Avaz” ambasador Lagumdžija.