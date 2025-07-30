Odbijen veto Kluba Bošnjaka na uvođenje rezervnog sastava policije u RS

85 posto uposlenika u MUP-u RS dolazi iz reda srpskog naroda, što je neprihvatljiv disbalans, kaže Osmanović

S. S.

30.7.2025

U Banjoj Luci je danas održana sjednica Vijeća naroda RS, na kojoj je odbijen veto Kluba Bošnjaka o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS.

Ovim zakonom bi se trebao uvesti rezervni sastav policije RS.

- Treba imati u vidu presude Medunarodnog suda pravde u Hagu, koji je Policiju RS i Vojsku RS označili kao nekoga ko je učestvovao u etničkom čišćenju Bošnjaka u Srebrenici i u samom genocidu. To kod Bošnjaka budi jednu nesigurnost. Druga stvar, 85 posto uposlenika u MUP-u RS dolazi iz reda srpskog naroda, što je neprihvatljiv disbalans - kaže Adil Osmanović, delegat u Vijeću naroda RS.

O vetu će raspravljati zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske, a ako ni tu ne bude saglasnosti, ide pred Ustavni sud RS.

