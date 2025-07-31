Vijeće RAK-a: Tri nacrta novih pravila iz oblasti emitovanja upućena u proces javnih konsultacija

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije održalo je 8. redovnu sjednicu, na kojoj je odobrilo upućivanje u proces javnih konsultacija tri nacrta novih pravila iz oblasti emitovanja: Pravila o pružanju audiovizuelnih medijskih usluga, Pravila o pružanju medijskih usluga radija i Pravila o distribuciji medijskih usluga.

Potrebe za izmjenom regulative potiču prvenstveno iz obaveze postupanja nosilaca dozvola za televizijsko emitovanje u procesu prelaska sa analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju, kao i potrebe da se dodatno preciziraju pojedinačne odredbe dijela regulative o medijskim uslugama radija, uvedu nove i ukinu neke od postojećih odredbi. Također, kroz buduću primjenu ovih pravila, Agencija pojednostavljuje formu i sadržaj budućih dozvola, imajući u vidu dostignuti nivo digitalizacije i osigurava njihovu tehnološku neutralnost. Predviđene su novine i u pogledu obaveza distributera u preuzimanju programa domaćih komercijalnih i javnih TV emitera, prvenstveno kako bi se osiguralo da svaki distributer ubuduće dostigne najmanje 20 posto audiovizulnih medijskih usluga iz BiH u svojoj ponudi.

Izmjene pravila iz oblasti emitovanja predviđene su Godišnjim planom i programom rada Agencije za 2025. godinu, u okviru strateškog cilja kojim se stvara ambijent za osiguranje slobode govora i razvoj medijskih sloboda. Javne konsultacije o nacrtima predloženih pravila trajat će 45 dana.

Vijeće je na ovoj sjednici razmotrilo i pojedinačne izvještaje i informacije iz svoje nadležnosti i raspravljalo o žalbama u drugostepenom postupku.