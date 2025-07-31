Refiji Hrustemović potrebna pomoć dobrih ljudi: "Propada mi kost vilice, živim u konstantnim bolovima"

Refija Hrustemović vodi svakodnevnu bitku s nesnošljivim bolovima zbog kojih ne može da priča normalno, ne može da jede, ne može da funkcioniše. Oboljela je prije godinu dana, a njeno stanje se svakodnevno pogoršava.

- Moje oboljenje je jako kompleksno. Radi se o protruziji vilične kosti, odnosno desna strana lica, vilica mi se spušta. Prošla sam sve institucije i ne spadam u kategoriju oboljelih kojima se može pružiti pomoć. Svi se ograđuju jer je potrebno odstraniti dio kosti, ona propada, a ne zna se od čega. Kod nas nema klinike koja mi može pomoći - ispričala je Refija kroz bolove.

Naši hirurzi su je savjetovali da pomoć potraži u inostranim klinikama.

- Našla sam dvije klinike. Jedna u Belgiji, druga u Istanbulu. Međutim, razlika među cijenama je drastična. U Belgiji operacija košta 200.000 eura, dok je u Turskoj 80.000 maraka. Ugradili bi mi vještačku kost, a u slučaju da moj organizam ne prihvati, morali bi uzeti dio moje neke kosti. Šta će biti ne znam, to je težak i rizičan zahvat, ugrožen mi je i vid - opisala je Refija.

Svi dobri ljudi koji žele pomoći Refiji Hrustemović da ponovo živi život punim plućima mogu to uraditi uplatom na njen žiro račun.

Podaci za uplatu su: Hrustemović Refija, Olovska 298, Sarajevo; UniCredit banka 338 690 259 416 6563.