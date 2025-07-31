Dohakali joj kumovi: Al Jazeera Balkans večeras u ponoć i službeno prestaje sad radom

Kako se i očekivalo, Al Jazeera Balkans večeras će u ponoć i zvanično prestati s emitovanjem signala što predstavlja i službeno gašenje ove televizijske kuće.

Kao što je poznato, vlasnici iz Katara su se odlučili na iznenadno gašenje velikog projekta zbog korupcije rukovodstva te kuće, na čelu sa Tarikom Đođićem i Edhemom Fočom.

Njihovi mutni poslovi sa kumom Elmedina Konakovića, Gordanom Memijom, ali i drugima, sigurno će isplivati na vidjelo.

Veze s narkokartelom "Tito i Dino"

Sve je počelo kada su iz Al Jazeera Media Network iz Dohe odlučili da pošalju internu revizorsku inspekciju u Sarajevo da utvrde činjenično stanje jer se već duže šuškalo o nepravilnostima u radu. Interni revizori su pregledom ugovora utvrdili mnogo nepravilnosti u radu i kada nisu mogli naći rješnje nagomilanih problema, odlučili su da zatvore televizijsku stanicu.

Priča se da su se iz AJB produkcije izvlačili veliki iznosi novca u korist firme "Foto Art", vlasnika Gordana Memije, kuma Elmedina Konakovića, ministra vanjskih poslova BiH i predsjednika NiP-a.

Memija je duboko upleten i uveliko se istražuje u okviru akcije "Black Tie" u okviru koje je i hapšen zbog poslova sa zloglasnim narkokartelom "Tito i Dino" Edina Gačanina Tita.

Mnogi su se pitali, zašto je angažirana firma "Foto art" kada je Al Jazeera imala kapacitet da sve sama radi jer su dobijali gotovo 20 miliona dolara iz Dohe svake godine.

Također, potvrdom koju je Al Jazeera izdala 14. novembra 2024. godine, kompanija "Mindset" koja je u formalnom vlasništu kćerke Gordana Memije, dokazivala je svoje reference. Naime, direktor Al Jazeere Tarik Đođić je svojeručnim potpisom potvrdio da je kompanija Mindset u maju 2024. radila poslove: “snimanje studijskih najava i produkcija TV serijala AJB Start”. Dakle, Đođić je potvrdio da je kompanija Mindset radila poslove u maju, iako, formalno-pravno, "Mindset" postoji od juna.

Zbog propalog tendera koji je upravo dobila firma "Mindset", otkazan je, na veliku sramotu, samit lidera Zapadnog Balkana i EU u BiH koji je trebao biti održan u Neumu.

U Sarajevo je početkom godine stigla i nova oprema servera u AJB u vrijednosti cca. million dolara, tako da mnogi ne vjeruju da je razlog za zatvaranje finansijske prirode. Inače, nikada firma nije poslovala pozitivno, uvijek je redovno primala donacije iz Dohe blizu 20 miliona dolara godišnje.

Edhem Fočo, jedan od direktora Al Jazeere, je putovao u Tursku da se sastane sa Wadah Khanfar, bivšim generalnim direktor Al Jazeere, čovjekom koji ima dobre i razvijene odnose s vlasnicima Al Jazeere, kako bi pokušao "ispeglati stvari". Ali i to je bilo uzaludno.

Konaković pokušao intervenisati

U sve je bio umiješan i Konaković koji je poslao pismo predsjedniku vlade Katara u pokušaju da interveniše. Tačno je da je Konaković već u decembru prošle godine kada se sastao s ministrom vanjskih poslova Katara, tražio da se sastane i sastao se (tajno), s glavnim čovjekom Aljezeere, što mu nije udovoljeno, već je dobio zamjenu.

Prema dostupnim informacijama, i tu je Konaković napravio gaf, pohvalivši se kako mu žena Dalija Hasanbergović - Konaković, radi kao prezenter na Al Jazeeri, na što su mu rekli da je to inkopatibilno, odnosno, nespojivo s njegovom funkcijom.

Gašenje pravnog lica je proces koji traje i dvije godine i zakonski je obavezna kontrola cjelokupnog poslovanja, kontrola PDV-a i drugih poreza, kao i dužničko-povjerilačkih odnosa.