Građani uznemireni zbog premještanja Metadonskog centra: Uputili nekoliko zahtjeva

Metadonski centar se s područja Crnog vrha seli u ulicu Bolnička, a stanovnici naselja Višnjik i Breka izrazili su veliko nezadovoljstvo i iznijeli nekoliko zahtjeva prema vlastima.

Kako je saopćila Općina Centar, Metadonski centar premješten je iz naselja Gorica nakon 19 godina te je preseljen u ulicu Bolnička.

Izrazili nezadovoljstvo

Međutim, stanovnici Višnjika, ali i okolnih naselja izrazili su nezadovoljstvo zbog ovog poteza.

- Kao stanovnici naselja Višnjik, Mjesne zajednice Park- Višnjik, a ujedno i roditelji djece koja pohađaju Osnovnu školu 'Musa Ćazim Ćatić', osjećamo dužnost da izrazimo duboku zabrinutost povodom otvaranja Kantonalnog Metadonskog centra u ulici Bolnička, a u koji dolaze svi ovisnici iz cijelog Kantona Sarajevo, iznad Medicinskog fakulteta i Ambulante Višnjik - praktično u neposrednoj blizini škole, brojnih vrtića, fakulteta i brojnih stambenih objekata - naveli su građani.

Istaknuli su i to kako su građani uznemireni zbog ovog poteza.

- U našem komšiluku se mogu primijetiti osobe koje očigledno pripadaju rizičnoj populaciji. Zadržavaju se uz prozore, škole, zgrade, haustore, prolaze - kako glavne ulice, tako i sporednih. Ispituju ko živi u stanovima, da li ima muškaraca, da li ima praznih stanova, vire kroz prozore komšijama koji žive na nižim spratovima, očigledno u želji da obiju stanove ili da se nasele u njih jer kao što znamo u toj populaciji je veliki broj beskućnika koji su živjeli u porušenim građevinama na Gorici. Pojavile su se bojazni od krađa, od mogućih pokušaja kontakta s djecom, pa i potencijalne prodaje narkotika. Ovo izaziva osjećaj nesigurnosti, naročito među roditeljima, jer nova školska godina samo što nije počela - poručuju.

Ističu i kako se ovdje ne radi o predrasudama već o realnoj zabrinutosti među komšijama, ali i iskustvima iz naselja Crni vrh i Gorica.

Lista zahtjeva

Zbog svega navedeno, stanovnici su uputili nekoliko zahtjeva.

1. Hitno zakazivanje sastanka između lokalne zajednice i nadležnih institucija kako bismo direktno razgovarali o nastaloj situaciji i mjerama koje je moguće odmah poduzeti.

2. Hitno privremeno rješenje za Metadonski centar na drugoj lokaciji - manje naseljenoj, naročito naglašavamo što dalje od obrazovnih ustanova.

3. Preispitivanje odluke o lokaciji Metadonskog centra - traženje alternativnog, sigurnijeg prostora koji ne ugrožava svakodnevni život porodica i djece.

4. Povećanje sigurnosnih mjera u okolini škole i naselja -uključujući pojačano prisustvo policije, videonadzor i eventualno fizičko obezbjeđenje kroz naselje, naročito oko obrazovnih ustanova.

5. Transparentnost u radu centra - tražimo da lokalna zajednica bude jasno i pravovremeno informisana o načinu rada centra, vrstama nadzora i mjerama za prevenciju mogućih problema

Na kraju, naglasili su kako su ove mjere u interesu svih stanovnika mjesnih zajednica Breka, Višnjik i Bardakčije.

- Ako ne dođe do brzog i ozbiljnog odgovora nadležnih, bit ćemo primorani da se dodatno organizujemo - kao zajednica koja želi da zaštiti svoje osnovno pravo na sigurnost - poručili su.