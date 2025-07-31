Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

REDOVNI PROGRAM

Wizz Air otkrio razlog: Evo zašto je avion kružio iznad Banja Luke

Trening uključuje više manevara slijetanja i polijetanja pod nadzorom iskusnih instruktora, koristeći Wizz Air avione bez putnika

Wizz Air. SINIŠA PAŠALIĆ/RAS SRBIJA

A. O.

31.7.2025

Wizz Air danas sprovodi standardne vježbe obuke slijetanja na Međunarodnom aerodromu Banja Luka i ove sesije dio su redovnog programa obuke pilota aviokompanije, osmišljenog kako bi budući piloti stekli ključnu praktičnu obuku u realnim uslovima, potvrđeno je iz avio-kompanije Wizz Air.

Nakon što je objavljeno da avion Wizz Aira kruži nebom iznad banjalučkog aerodroma, iz Aerodroma RS su proslijedili saopćenje avio-kompanije Wizz Air.

- Trening uključuje više manevara slijetanja i polijetanja pod nadzorom iskusnih instruktora, koristeći Wizz Air avione bez putnika. Ovo je rutinska i važna komponenta posvećenosti aviokompanije najvišim standardima sigurnosti i operativne izvrsnosti – navedeno je u saopćenju.

Wizz Air je, dodaje se, izabrao Aerodrom Banja Luka za ovu obuku zbog odlične saradnje i podrške uprave i osoblja aerodroma, pišu Nezavisne novine.

# AVION
# BANJA LUKA
# WIZZ AIR
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.