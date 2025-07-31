Wizz Air otkrio razlog: Evo zašto je avion kružio iznad Banja Luke

Wizz Air danas sprovodi standardne vježbe obuke slijetanja na Međunarodnom aerodromu Banja Luka i ove sesije dio su redovnog programa obuke pilota aviokompanije, osmišljenog kako bi budući piloti stekli ključnu praktičnu obuku u realnim uslovima, potvrđeno je iz avio-kompanije Wizz Air.

Nakon što je objavljeno da avion Wizz Aira kruži nebom iznad banjalučkog aerodroma, iz Aerodroma RS su proslijedili saopćenje avio-kompanije Wizz Air.

- Trening uključuje više manevara slijetanja i polijetanja pod nadzorom iskusnih instruktora, koristeći Wizz Air avione bez putnika. Ovo je rutinska i važna komponenta posvećenosti aviokompanije najvišim standardima sigurnosti i operativne izvrsnosti – navedeno je u saopćenju.

Wizz Air je, dodaje se, izabrao Aerodrom Banja Luka za ovu obuku zbog odlične saradnje i podrške uprave i osoblja aerodroma, pišu Nezavisne novine.