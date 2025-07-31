Kenan se borio s leukemijom, sestra Zara mu donirala koštanu srž: Uprkos izazovima, oboje proglašeni učenicima generacije

Supružnici Samir i Amira Buljubašić iz Gračanice, imau puno razloga da budu sretni. Nisu milioneri, a opet bogati su, jer imaju dvoje zlatne, izuzetno inteligente i pametne djece, kćerku Zaru (19) ovogodišnju učenicu generacije u gimnaziji „Dr.Mustafa Kamarić“ i sina Kenana, učenika prvog razreda iste škole odlikaša, prije godinu učenika generacije u Osnonoj školi „Hasan Kikić“.

Dvoje djece, oboje učenici generacije, što znači da su tokom svoga školovanja uvijek imali samo petice, pa i u vrijeme teške bolesti, kada se Kenan borio za život zbog leukemije, a sestra mu bila donor na transplataciji koštane srži u Turskoj 2014. godine.

Trnovit put

Kada se uzme sve u obzir uspjeh brata i sestre ovim je veći, a i radost roditelja i cijele porodice nemoguće je riječima opisati.

Naime, 2014. godine kada je Kenan imao pet godina, obolio je od leukemije. Prijatelji i rodbina su podržali njegovo liječenje, ali prije toga trebalo je pronaći donora za transplantaciju koštane srži. Tipizacija roditelja se nije podudarala, a onda se sreća osmjehnula, kada su otkrili da njegova sestra Zara, tada osmogodišnja djevojčica, može da bude donor.

Transplantacija je obavljena 2015. godine u Turskoj, a iste godine Kenan je krenuo u prvi razred osnovne škole.

- Poslije trasnsplatacije morao sam često ležati u bolnici ili se oporavljati kod kuće. Moja učiteljica Enisa Hamidović kojoj dugujem neizmjernu zahvalnost, dolazila je mojoj kući i borila se da sustignem gradivo, jer sam imao 300 opravdanih časova izostanka i razred završio sa odličnim uspjehom. Kako su godine prolazile, oporavak je išao uzlaznom linijom, a ja u učenju, ako nije neskromno kazati redao samo petice i na koncu sam u prošloj školskoj godini, proglašen učenikom generacije u OŠ „Hasan Kikić“, što je kod mojih roditelja i rodbine, propraćeno suzama radosnicama. Upisao sam gimnaziju i prvi razred završio sa odličnim, bez ijedne četvorke - kaže hrabri i daroviti Kenan i napominje da uskoro putuje na trosedmični kurs njemačkog jezika u „Gete“ (Goethe) institutu u Njemačkoj. To mu je nagrada za sve dosadašnje uspjehe.

Optimistična sestra

Ove školske godinu, gračaničku gimnaziju završila je njegova sestra Zara, kao učenik generacije. Već je položila prijemni i upisala se na Medicinski fakultet u Sarajevu. Kaže da će od države dobiti budžetsko školovanje, kao nagradu za priznanje „Učenik generacije“. Puna je optimizma i želi biti ljekar i liječiti ljude.

- Ovo što smo brat Keno i ja učenici generacije u jednoj porodici, možda ima i genetike, jer djed Tajib i nena Sadija su kao prosvjetni radnici bili uz nas, pa nas, kao i naši roditelji, upućivali na rad i trud i isplatilo se. Ponosna sam na brata, pobijedio je tešku bolest i izborio se za petice. On kaže da je ponosan na mene i mislim da smo zajedno svojim roditeljima, nastavnicima, svome gradu i državi osvjetlali obraz i pokazali da se u životu sve može, kad se hoće - kazala je Zara koja je i uspješna sportiskinja.