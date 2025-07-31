ATV tvrdi: Cvijanović izlobirala, uskoro početak pregovora o trgovini između SAD i BiH

Prema navodima ATV-a sastanak Željke Cvijanović u periodu dok je obnašala funkciju predsjevajuće Predsjedništva BiH sa američkim sekretarom za ekonomiju Havardom Latnikom, u vezi pregovora o trgovini između SAD i BiH urodio je plodom.

U spomenutom dopisu se navodi da je Haus dobila instrukciju od Kancelarije trgovinskog predstavnika SAD da započne proces pregovora sa BiH, a prema saznanjima ATV-a, pregovori bi u narednom periodu trebalo da otpočnu.

Podsjećamo, Cvijanović i Latnik sastali su se 26. maja ove godine u Vašingtonu i tom prilikom se dogovorili da u narednim sedmicama zajedno rade na obostranom regulisanju carinskih tarifa.

Nastavak saradnje

- Radujem se nastavku saradnje i daljoj konkretizaciji tema o kojima smo razgovarali - istaknuto je nakon sastanka sa Latnikom iz njenog Kabineta.

Nakon sastanka s američkim sekretarom za ekonomiju, Cvijanović je o detaljima tog razgovora upoznala predstavnike svih relevantnih institucija u BiH, sa ciljem intenziviranja aktivnosti na regulisanju carinskih tarifa sa SAD.

Cvijanović je istakla da je na vrijeme započela sve aktivnosti na regulisanju carina sa SAD iz svoje nadležnosti, te upozorila na moguće posljedice nečinjenja.

- Nakon najave uvođenja recipročnih carina za BiH od strane SAD, institucije i predstavnici Republike Srpske na nivou BiH su jasno izrazili svoj stav da je ovo pitanje neophodno regulisati u pregovorima sa SAD - izjavila je Cvijanović.

Bilo kašnjenja

Ona je rekla da je, nažalost, bilo određenih kašnjenja, moguće i namjernih opstrukcija u okviru državnih institucija.

- Ipak, na kraju smo uspjeli da realizujemo planirane aktivnosti i očekujem da bi u narednom periodu moglo doći do otpočinjanja pregovora sa SAD - istakla je članica Predsjedništva BiH za ATV.

Cvijanović je dodala da je trgovinska razmjena BiH sa SAD na izuzetno niskom nivou, te izrazila očekivanje da će u narednom periodu BiH od strane SAD biti posmatrana više kroz ekonomsku, nego kroz političku prizmu, što je bio slučaj svih prethodnih godina i decenija.