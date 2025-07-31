Selvedin Šatorović za "Dnevni avaz": Vlada FBiH nastavlja ispunjavati obećanja

Predsjednik Saveza samostalnog sindikata BiH Selvedin Šatorović poručio je za „Dnevni avaz“ da Vlada Federacije BiH nastavlja principijelno ispunjavati obećanja koja je dala nakon povećanja minimalne plaće na 1.000 KM.

- Bez obzira što je taj proces trebao trajati do polovine godine i što su umanjeni doprinosi, ostavljena je mogućnost da poslodavci ponovo koriste subvencije, kao i mogućnost da povećaju plaće radnike do 400 KM neoporezivo. Dakle, Vlada FBiH je imala dovoljno hrabrosti da donese odluku u interesu radnika o najnižoj plaći od 1.000 KM – istakao je Šatorović.

Dodaje da bez obzira na sve pokušaje devalviranja veličine takve odluke, ona je najveći dobitak za radnike u posljednjih 20 godina.

- Nijedna vlada nije ovako radnike posmatrala kao prioritet, što se pokazalo u svim problemima koje smo imali s pojedinim poslodavcima, gdje su predstavnici Vlade FBiH stajali uz zahtjeve radnike – kazao nam je Selvedin Šatorović iz SSSBiH.

On dodaje da Sindikat očekuje da razlika sredstava, po osnovu smanjenja doprinosa, završi u džepovima radnika i da “poslodavci pruženu ruku Vlade FBiH i Sindikata shvate ozbiljno, kako bi se konačno poboljšao materijalni status radnika”.