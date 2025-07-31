Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SSS BIH

Selvedin Šatorović za "Dnevni avaz": Vlada FBiH nastavlja ispunjavati obećanja

Očekujemo da smanjenje doprinosa završi u džepovima radnika

Šatorović: Korištenje subvencija. Fena

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

31.7.2025

Predsjednik Saveza samostalnog sindikata BiH Selvedin Šatorović poručio je za „Dnevni avaz“ da Vlada Federacije BiH nastavlja principijelno ispunjavati obećanja koja je dala nakon povećanja minimalne plaće na 1.000 KM.

- Bez obzira što je taj proces trebao trajati do polovine godine i što su umanjeni doprinosi, ostavljena je mogućnost da poslodavci ponovo koriste subvencije, kao i mogućnost da povećaju plaće radnike do 400 KM neoporezivo. Dakle, Vlada FBiH je imala dovoljno hrabrosti da donese odluku u interesu radnika o najnižoj plaći od 1.000 KM – istakao je Šatorović.

Dodaje da bez obzira na sve pokušaje devalviranja veličine takve odluke, ona je najveći dobitak za radnike u posljednjih 20 godina.

- Nijedna vlada nije ovako radnike posmatrala kao prioritet, što se pokazalo u svim problemima koje smo imali s pojedinim poslodavcima, gdje su predstavnici Vlade FBiH stajali uz zahtjeve radnike – kazao nam je Selvedin Šatorović iz SSSBiH.

On dodaje da Sindikat očekuje da razlika sredstava, po osnovu smanjenja doprinosa, završi u džepovima radnika i da “poslodavci pruženu ruku Vlade FBiH i Sindikata shvate ozbiljno, kako bi se konačno poboljšao materijalni status radnika”.

# SELVEDIN ŠATOROVIĆ
# SSSBIH
# VLADA FBIH
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.