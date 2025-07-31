TRAGEDIJA U BIH

Crnadak: Na glavnoj magistralnoj cesti u RS kamen ubije ženu, a Dodik, Stevandić i Višković ne traže istragu

To što neko ukrade 120 miliona preko Vijadukta i misli da je pametan, da će se izvući, ipak nije najgore, naveo je Crnadak

Igor Crnadak. Dejan Rakita / PIXSELL

A. O.

31.7.2025

Šef kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini RS Igor Crnadak prokomentarisao je jučerašnju tragediju koja se desila u mjestu Sijeračke stijene, na putu Sarajevo-Foča, kada je poginula doktorica Aida Softić nakon što je na automobil pala stijena koja ju je usmrtila.

Poručio je da korupcija ubija, siromaši RS i tjera narod odavde.

- Kad dozvolite da korupcija zavlada društvom, da je svakome dozvoljeno da krade, bez straha da će za to odgovarati, onda dobijete ovo što imamo. To što neko ukrade 120 miliona preko Vijadukta i misli da je pametan, da će se izvući, ipak nije najgore – naveo je Crnadak.

Poručio je da na jednom od glavnih magistralnih puteva u RS kamen ubije mladu ženu, a ni Dodik, ni Višković, ni Stevandić ne traže ni istrage, ni ostavke.

Objava na Facebooku. Screenshot

- Sa druge strane, pravosuđe nam je takvo, da ništa ne smije poduzeti samostalno, "bez zelenog svjetla odozgo". Probudite se ljudi, probudite se prije nego što bude prekasno. Korupcija ubija! Korupcija siromaši državu! Korupcija tjera narod, koji bježi glavom bez obzira, i to njegov najbolji dio, koji želi da radi pošteno i živi od svog rada. Oni pametnjakovići koji mudruju po internetu kako opozicija "nema program", "ne nudi rješenja" i slično, treba da zašute – ističe Crnadak u objavi na Facebooku.

Dodao je da će svaka nova vlast biti zlatna za RS, nakon ove nesreće koja nas je snašla, jer će, kako kaže predstavljati bar mali korak ka normalnom društvu, za koje će nam trebati još mnogo vremena.

