Crnadak: Na glavnoj magistralnoj cesti u RS kamen ubije ženu, a Dodik, Stevandić i Višković ne traže istragu

Šef kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini RS Igor Crnadak prokomentarisao je jučerašnju tragediju koja se desila u mjestu Sijeračke stijene, na putu Sarajevo-Foča, kada je poginula doktorica Aida Softić nakon što je na automobil pala stijena koja ju je usmrtila.

Poručio je da korupcija ubija, siromaši RS i tjera narod odavde.

- Kad dozvolite da korupcija zavlada društvom, da je svakome dozvoljeno da krade, bez straha da će za to odgovarati, onda dobijete ovo što imamo. To što neko ukrade 120 miliona preko Vijadukta i misli da je pametan, da će se izvući, ipak nije najgore – naveo je Crnadak.

Poručio je da na jednom od glavnih magistralnih puteva u RS kamen ubije mladu ženu, a ni Dodik, ni Višković, ni Stevandić ne traže ni istrage, ni ostavke.