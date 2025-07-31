Premijer Nermin Nikšić za "Avaz" o usvojenim uredbama: Pomažemo radnike, ali i poslodavce!

Vlada FBiH, na čelu s premijerom Nerminom Nikšićem, osigurala je nastavak podrške radnicima do kraja godine. Ekonomsko-socijalno vijeće FBiH jučer je razmatralo prijedlog Vlade o produženju važenja Uredbe na osnovu koje će svaki poslodavac i u drugom dijelu godine moći isplatiti neoporezivih do 400 KM radnicima.

Principijelan odnos

Drugom uredbom poslodavcima u FBiH osigurane su subvencije doprinosa u iznosu od 50 do 200 KM. Za radnike kojima su, do povećanja na 1.000 KM, isplaćivane minimalne plaće od 620 do 700 KM, subvencije iznose 200 KM, za one koje su isplaćivane u iznosima od 700 do 800 KM subvencija iznosi 100 KM, a za one od 800 do 900 KM - 50 KM.

- Poštujemo poslodavce i stvaramo povoljan ambijent i za njih, ali prirodno je da više vodimo računa o radnicima zbog činjenice da ostajemo bez radne snage. Smatramo da ovakav, proaktivan pristup Vlade FBiH, otvara prostor za ostanak tih ljudi, pa čak i za povratak nekih koji sada vide perspektivu ovdje – kazao je za “Avaz” premijer FBiH Nermin Nikšić.

On podsjeća da je Vlada FBiH obećala da će dvije uredbe ostati na snazi godinu, a na sjednici ESV-a poslodavci su iskazali zahvalnost za ispunjavanje tog obećanja. Vlada je pokazala principijelan odnos prema ovom pitanju, iako je u međuvremenu smanjila stopu doprinosa za 13,75 posto, te finansijski djelimično rasteretila poslodavce.

Iznos doprinosa

- Nastavljamo s podrškom za očuvanje radnih mjesta, kad je riječ o refundaciji doprinosa. Drugom uredbom neoporezivi dio smo smanjili s 450 na 400 KM i ostavili mogućnost poslodavcima da stimulišu neke svoje radnike. Sa željom da se do kraja godine pripremi i drugi krug smanjivanja doprinosa i da u sljedeću godinu uđemo s definitivno smanjenim iznosom doprinosa, koji bi poslodavcima omogućili stabilno poslovanje i kvalitetnije plate za radnike – dodaje Nikšić.

Na osnovu Uredbe Vlade FBiH poslodavci su do sada u ovoj godini radnicima isplatili neoporezivih gotovo 78 miliona KM. Nikšić očekuje od poslodavaca da koriste ovu mogućnost. Vlada FBiH po osnovu refundacije sredstava za doprinose izdvaja između osam i devet miliona KM mjesečno, a Nikšić procjenjuje da bi do kraja godine kroz takvu vrstu podsticaja poslodavcima da sačuvaju radna mjesta trebalo biti izdvojeno između 85 i 87 miliona maraka.

Nacrt izmjena Zakona o visini stope zatezne kamate

Vlada FBiH je jučer utvrdila nacrt izmjena Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, te ga po hitnom postupku uputila u parlamentarnu proceduru. Time će se omogućiti produženje roka za otpis zateznih kamata na nenaplaćene javne prihode za dodatnih 18 mjeseci, te proširenje obuhvata duga s trenutnog 31. 12. 2019. godine na 31. 12. 2023. godine, pa će porezni obveznici pod povoljnijim uvjetima otplatiti dugove.

- Radi se o zakonu koji praktično omogućava da se, s plaćanjem glavnice, otpisuje kamata. Oni koji su do 2023. imali utvrđen dug prema javnim prihodima, s Poreskom upravom mogu potpisati sporazum o reprogramu i da im bude otpisana kamata, ako budu platili glavnicu – pojašnjava Nikšić.