Profesor Sanel Halilbegović za „Avaz“: Tramp je s carinama uveo dodatni porez stanovnicima SAD

Odluka američkog predsjednika Donalda Trampa da za proizvode iz BiH uvede carine od 30 posto, te da ovaj put ne odgodi njihovu primjenu, na snazi je od sutra. Procjenjuje se da će najveće posljedice ona imati po bh. namjensku industriju.

Međutim, profesor na Internacionalnom univerzitetu Burch Sanel Halilbegović ne očekuje značajnija pomjeranja, jer u svjetskim okvirima bh. ekonomiju smatra nebitnom, a oko 200 miliona KM vrijednost izvoza iz BIH previše niskim za američku ekonomiju.

- Ne trebamo ništa da “ljuljamo”, već tarife ili carine trebamo prihvatiti onakvima kakve jesu iz prostog razloga što treba dati vremena da se stvari iskristališu i da se vidi kako će ova odluka djelovati. Postoji i tzv. nematerijalnost carina, da prihod od carine bude dovoljno mali da ne opravdava administrativne troškove njihove obrade. Tako da je nakon određenog vremena moguće da SAD aplicira nematerijalnost carina prema dosta država koje imaju relativno mali izvoz prema SAD, pa da rezultat svega ne bude toliko značajan i vrijedan – smatra Halilbegović.

Podsjeća da je BiH dio prvobitnog paketa s više od 150 zemalja, smatra da uvođenje visoke stope carine neće imati dodatne implikacije u odnosu SAD prema BiH i da treba sačekati da se vidi kako će se taj „carinski čvor“ raspetljati.

- Više bi me zabrinuli efekti primjene carina prema EU, koja je naše glavno izvozno tržište. Kada je o SAD riječ, ja bih to prihvatio kako jeste. Tramp je inače uspio da većini Amerikanaca, ali i stanovnika drugih zemalja koji nisu dovoljno ekonomski obrazovani, predstavi carine kao trošak kojeg neko drugi plaća. A carine su u suštini dodatni porez kojeg je on uveo stanovnicima SAD-a. To je najslabiji politički potez kojeg neko može da povuče i one su pokazatelj političke, ali i ekonomske slabosti – ističe profesor Halilbegović.