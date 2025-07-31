Cijela država se digla da pomogne: Lavovska borba dječaka Seudina Husića

Četrnaestogodišnji dječak Seudin Husić iz Kalesije, koji boluje od neurofibromotoze tipa 1, svakih šest mjeseci mora kontrolisati svoje zdravstveno stanje.
Za njegovo liječenje prikupljana je i humanitarna pomoć.
Sklonost tumorima
Kako je za „Dnevni avaz“ izjavio Danijel Petrović iz Udruženja građana „Humanitas“, on je bio u pratnji dječaka i njegovog oca Edina kada su išli u Tursku.
- U bolnicu Liv došao je s vrlo oskudnom dokumentacijom. To su bili neki nalazi koji nisu puno otkrivali. Međutim, ono što je pisalo jeste da on ima četiri tumora na mozgu, da ima iznad oka tumor. Tamo je prvo rađena dijagnostika. Bio je kod pedijatra, onkologa, oftalmologa, plastičnog hirurga. Pregledan je najsavremenijim medicinskim uređajima koji trenutno postoje. Ustanovljeno je da dječak ima neurofibromatozu tipa 1. To je bolest koja u prijevodu, našim jezikom rečeno, znači da je on sklon tumorima. Za neurofibromatozu kao bolest ne postoji lijek. To je, jednostavno rečeno, doživotno – istakao je Petrović.
Dječak je sklon tumorima, s obzirom na to da postoji genetski poremećaj, što za posljedicu ima da se tumor može javiti u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu. Kako kaže Petrović, oni tumori koji su se pokazali, to su zapravo „fleke“, što je pokazala savremena dijagnostika.
- Može se desiti da neki kapilar malo pukne, da se napravi kao neki podlivi, ali znači nisu tumorske mase u pitanju trenutno i to se sad posmatra i dalje će se posmatrati. Što se tiče izrasline iznad oka, to je ispitano i to nije tumorska masa. To je više neko masno tkivo koje njemu trenutno ne predstavlja problem u smislu zaklanjanja vida. On dobro vidi – ističe Petrović.
Prima terapiju
Petrović je dodao da je dječak dosta neuhranjen, što su pokazali nalazi, te je na liječenju dobio preparate za to. Dodao je kako je psiho-fizičko stanje dječaka dobro.
Za vrijeme boravka u Turskoj dječak je bio vedar, uredu i raspoložen.
- Kad se vrati u BiH, propisane su mu injekcije koje prima. Seudin se mora doživotno kontrolisati svakih šest mjeseci. Njegovo tijelo se pregleda pet skenerom ili magnetnom rezonancom. Svakih šest mjeseci mora raditi te preglede, ali, hvala Bogu, Seudin o tome ne mora brinuti, jer novca ima dovoljno. On je na jedan dug period zbrinut što se tiče kontrola. Sakupljeno je poprilično novca i on je tu samo za njegovo liječenje – kaže Petrović.
U januaru će Seudin ponovo ići na kontrolu, gdje će se pregledati kompletna dijagnostika, te također će se pregledati da li se pojavilo neko novo žarište.
Učinit ćemo sve
Dječak nema tumore na mozgu, što su ljekari procijenili. Petrović je s dječakom šetao tokom vikenda, što je bilo u skladu s dogovorom, pa ga je odveo na Bosfor, na more.
- Dječak je dobro i dobro se osjeća, što je najvažnije. Ako se pojavi bilo kakva izraslina, odmah se mora raditi analiza kako bi se utvrdilo je li benigno ili maligno. Potom se uklanja ili daje terapija. Ako se izraslina iznad oka bude povećala, oni će je otkloniti, ako ne bude trebalo, onda će sačekati. Učinit ćemo sve što je do nas – navodi naš sagovornik.
Predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik u maju je odobrio uplatu u visini 102.000 KM za liječenje ovog dječaka.