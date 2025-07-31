Cijela država se digla da pomogne: Lavovska borba dječaka Seudina Husića

Kako je za „Dnevni avaz“ izjavio Danijel Petrović iz Udruženja građana „Humanitas“, on je bio u pratnji dječaka i njegovog oca Edina kada su išli u Tursku.

- U bolnicu Liv došao je s vrlo oskudnom dokumentacijom. To su bili neki nalazi koji nisu puno otkrivali. Međutim, ono što je pisalo jeste da on ima četiri tumora na mozgu, da ima iznad oka tumor. Tamo je prvo rađena dijagnostika. Bio je kod pedijatra, onkologa, oftalmologa, plastičnog hirurga. Pregledan je najsavremenijim medicinskim uređajima koji trenutno postoje. Ustanovljeno je da dječak ima neurofibromatozu tipa 1. To je bolest koja u prijevodu, našim jezikom rečeno, znači da je on sklon tumorima. Za neurofibromatozu kao bolest ne postoji lijek. To je, jednostavno rečeno, doživotno – istakao je Petrović.

Dječak je sklon tumorima, s obzirom na to da postoji genetski poremećaj, što za posljedicu ima da se tumor može javiti u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu. Kako kaže Petrović, oni tumori koji su se pokazali, to su zapravo „fleke“, što je pokazala savremena dijagnostika.

- Može se desiti da neki kapilar malo pukne, da se napravi kao neki podlivi, ali znači nisu tumorske mase u pitanju trenutno i to se sad posmatra i dalje će se posmatrati. Što se tiče izrasline iznad oka, to je ispitano i to nije tumorska masa. To je više neko masno tkivo koje njemu trenutno ne predstavlja problem u smislu zaklanjanja vida. On dobro vidi – ističe Petrović.

Prima terapiju

Petrović je dodao da je dječak dosta neuhranjen, što su pokazali nalazi, te je na liječenju dobio preparate za to. Dodao je kako je psiho-fizičko stanje dječaka dobro.

Za vrijeme boravka u Turskoj dječak je bio vedar, uredu i raspoložen.