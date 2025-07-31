Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

LAŽNE OPTUŽBE

Dodik osuđen za klevetu: Predsjednik RS Tanji Topić mora platiti 3.000 KM jer je rekao da je "njemački agent"

Okružni sud u Banjoj Luci presudio je u korist Topić po tužbi koju je podnijela protiv Dodika

Topić: Dodik je oklevetao. Facebook / SINIŠA PAŠALIĆ / RINGIER KOMBO

A. O.

31.7.2025

Predsjednik bh. entiteta RS i lider SNSD, Milorad Dodik, morat će platiti 3.000 KM, kao i sudske troškove na račun političke analitičarke Tanje Topić zbog lažnih optužbi da je ona “njemački agent”.

Okružni sud u Banjoj Luci presudio je u korist Topić po tužbi koju je podnijela protiv Dodika.

U presudi se, između ostalog, navodi da je Dodik oklevetao tužiteljicu Topić iznoseći netačne činjenice da je tužiteljica “dokazani agent BND-a njemačkog”, da je “dokazani kvisling’’, te da “radi za interese druge države”.

Podsjećamo, Osnovni sud u Banjoj Luci dva puta ranije donosio je presude u Dodikovu korist. Prvu tužbu protiv Dodika Osnovni sud u Banjoj Luci odbacio je u decembru 2022. godine.

Nakon podnijetih žalbi, Okružni sud u Banjoj Luci donio je konačnu pravosnažnu presudu kojom presuđuje u korist tužiteljice, a protiv predsjednika RS Milorada Dodika.

# TANJA TOPIĆ
# MILORAD DODIK
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.