Podaci Ministarstva sigurnosti BiH: Među 41 žrtvom trgovine ljudima samo jedna punoljetna

Da je Bosna i Hercegovina i dalje zemlja porijekla, tranzita i krajnje destinacije za žrtve trgovine ljudima pokazuju posljednji podaci Ministarstva sigurnosti BiH.

Tako je u prvih šest mjeseci ove godine identificirana čak 41 žrtva trgovine ljudima. Od toga, 31 žrtva je ženskog, a 10 muškog spola.

Oblik iskorištavanja

Međutim, zabrinjavajući je podatak da je od ukupnog broja čak 40 žrtva maloljetno, od čega je 36 djece u dobi od 0 do 11 godina, a četiri žrtve su uzrasta od 12 do 17 godina. Među identificiranim žrtvama je 19 državljana BiH, 13 iz Hrvatske, dvije iz Španije, te po jedna osoba iz Belgije i Francuske, dok za pet žrtava državljanstvo nije poznato.

Te podatke su jučer, na Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima, podijelili iz Udruženja za edukaciju i razvoj „Dignitet“, istakavši da je najzastupljeniji oblik eksploatacije, u 34 slučaja, označen kao „drugi oblik iskorištavanja“.

Također su zabilježeni slučajevi seksualne eksploatacije i prisilnog prosjačenja, dok za pet žrtava oblik eksploatacije još nije utvrđen. U sigurnim kućama tokom izvještajnog perioda boravilo je 38 žrtava trgovine ljudima.

Turističke lokacije

- Situacija u Mostaru dodatno zabrinjava. U ljetnim mjesecima sve je češća pojava djece koja su izložena prisilnom prosjačenju na ulicama, raskrsnicama i turističkim lokacijama. Ova pojava ne samo da narušava osnovna prava djeteta, već ostavlja dugoročne posljedice po njegovo fizičko i mentalno zdravlje. Mostar kao turistički grad ne smije ostati nijem na ovu pojavu, niti smije dozvoliti da djeca odrastaju na ulici – poručili su iz „Digniteta“.

Sandi Dizdarević, profesor kriminalističke psihologije, ističe da fenomenologija trgovine ljudima predstavlja spoj niza krivičnih djela koje je nezamislivo bez međunarodnih oblika organizovanog kriminaliteta.