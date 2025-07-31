Zvaničnici Pentagona stigli u Sarajevo: Podrška SAD stabilnoj i funkcionalnoj BiH

David Baker, zamjenik pomoćnika američkog ministra odbrane za evropsku i NATO politiku, stigao je u glavni grad BiH u okviru šire regionalne turneje po Zapadnom Balkanu. Tokom boravka u Sarajevu, Baker je održao niz sastanaka sa najvišim predstavnicima međunarodnih vojnih struktura koje djeluju u našoj zemlji.

Visoki dužnosnici Pentagona borave u Sarajevu, a njihova posjeta predstavlja snažnu poruku da Sjedinjene Američke Države ostaju čvrsto opredijeljene za očuvanje suvereniteta, stabilnosti i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.

Na sastanku s komandantom NATO štaba Sarajevo, brigadnim generalom Metju Valasom (Matthewom Valasom), i komandantom EUFOR-a, general-majorom Florinom-Marianom Barbujem, naglašena je važnost misija ovih saveza u očuvanju mira u BiH.

— NATO i EUFOR su ključni stubovi u očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja, kao i teritorijalne cjelovitosti Bosne i Hercegovine. Njihova prisutnost ima neprocjenjivu vrijednost za sigurnost cijele regije, izjavio je Baker.

Američku delegaciju u Sarajevu dočekao je i otpravnik poslova Ambasade SAD u BiH, Daniel Koski, koji je uz dobrodošlicu Bakeru pozdravio i dolazak brigadnog generala Chrisa McKinneyja, zamjenika direktora J5 komande američkih snaga u Evropi (EUCOM).

Koski je istakao da prisustvo visokih zvaničnika Pentagona u Sarajevu potvrđuje jasnu i dosljednu politiku Washingtona prema BiH.

— Ova posjeta je konkretan dokaz da su Sjedinjene Američke Države duboko posvećene stabilnosti, funkcionalnosti i evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine - rekao je Koski.