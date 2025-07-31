Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu odgovornost za slučaj Ajle Delibašić prebacuje na ZZO ZDK

Ajla Delibašić iz Kaknja preminula je u 36. godini života 25. jula ove godine, a mnogi su ostali potreseni nakon njene smrti.

Delibašić je bila onkološki pacijent i imala je karcinom želuca. Tri mjeseca prije njene smrti komisija u Zenici odbila je da produži njeno bolovanje te utvrdila da je Ajla uprkos teškoj dijagnozi sposobna za rad.

Ovim povodom poslali smo upit Kantonalnom zavodu za medicinu rada i sportsku medicinu – Zenica. Oni su odgovornost prebacili na Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.