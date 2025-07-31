Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu odgovornost za slučaj Ajle Delibašić prebacuje na ZZO ZDK

Ajla Delibašić iz Kaknja preminula je u 36. godini života 25. jula ove godine, a mnogi su ostali potreseni nakon njene smrti.
Delibašić je bila onkološki pacijent i imala je karcinom želuca. Tri mjeseca prije njene smrti komisija u Zenici odbila je da produži njeno bolovanje te utvrdila da je Ajla uprkos teškoj dijagnozi sposobna za rad.
Ovim povodom poslali smo upit Kantonalnom zavodu za medicinu rada i sportsku medicinu – Zenica. Oni su odgovornost prebacili na Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.
- Prvostepena komisija za privremenu spriječenost za rad preko 42 dana je formirana od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona. Sastavljena je od ljekara specijalista iz više zdravstvenih ustanova koji su raspoređeni u tri tima po tri ljekara specijalista od kojih dva rade istovremeno i smjenjuju se sa trećim timom svaki dan – odgovorili su na upit „Dnevnog avaza“.
Dalje navode da na ocjenu provstepene komisije može se uputiti žalba Drugostepenoj komisiji u roku od 48 sati koja radi pri Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.
- Ugovorom sa Kantonalnim zavodom za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona koristi se prostor navedene ustanove za rad komisije, ali su komisije u nadležnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, pošto su i njihovi kontrolori prisutni tokom rada svih ljekarskih komisija te se Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona upućuje upit o privremenoj radnoj nesposobnosti za određenog pacijenta od strane poslodavaca ili u ovom Vašem upitu kao novinara poštovana Amila Ovčina – zaključili su u odgovoru iz JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko - dobojskog kantona.
Očigledno, Ajla Delibašić nije se pominjala u odgovoru ove ustanove. Podsjetimo, u potresnoj ispovijesti za „Avaz“ Muris Delibašić je izjavio da je njegovoj supruzi dijagnoza uspostavljena u februaru, da je riječ bila o karcinom trećeg stepena i da od tada kreće borba.