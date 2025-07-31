Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BILA ONKOLOŠKI PACIJENT

Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu odgovornost za slučaj Ajle Delibašić prebacuje na ZZO ZDK

Tri mjeseca prije njene smrti komisija u Zenici odbila je da produži njeno bolovanje te utvrdila da je Ajla uprkos teškoj dijagnozi sposobna za rad

Ajla Delibašić: Naveli da je sposobna za rad iako je bila onkološki pacijent. Facebook

Piše: Amila Ovčina

31.7.2025

Ajla Delibašić iz Kaknja preminula je u 36. godini života 25. jula ove godine, a mnogi su ostali potreseni nakon njene smrti.

Delibašić je bila onkološki pacijent i imala je karcinom želuca. Tri mjeseca prije njene smrti komisija u Zenici odbila je da produži njeno bolovanje te utvrdila da je Ajla uprkos teškoj dijagnozi sposobna za rad.

Ovim povodom poslali smo upit Kantonalnom zavodu za medicinu rada i sportsku medicinu – Zenica. Oni su odgovornost prebacili na Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK.

- Prvostepena komisija za privremenu spriječenost za rad preko 42 dana je formirana od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona. Sastavljena je od ljekara specijalista iz više zdravstvenih ustanova koji su raspoređeni u tri tima po tri ljekara specijalista od kojih dva rade istovremeno i smjenjuju se sa trećim timom svaki dan – odgovorili su na upit „Dnevnog avaza“.

Dalje navode da na ocjenu provstepene komisije može se uputiti žalba Drugostepenoj komisiji u roku od 48 sati koja radi pri Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.

- Ugovorom sa Kantonalnim zavodom za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona koristi se prostor navedene ustanove za rad komisije, ali su komisije u nadležnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, pošto su i njihovi kontrolori prisutni tokom rada svih ljekarskih komisija te se Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona upućuje upit o privremenoj radnoj nesposobnosti za određenog pacijenta od strane poslodavaca ili u ovom Vašem upitu kao novinara poštovana Amila Ovčina – zaključili su u odgovoru iz JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko - dobojskog kantona.

Očigledno, Ajla Delibašić nije se pominjala u odgovoru ove ustanove. Podsjetimo, u potresnoj ispovijesti za „Avaz“ Muris Delibašić je izjavio da je njegovoj supruzi dijagnoza uspostavljena u februaru, da je riječ bila o karcinom trećeg stepena i da od tada kreće borba.

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.

# ZZO ZDK
# KAKANJ
# AJLA DELIBAŠIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.