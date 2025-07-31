Susret Krišto i Plenkovića: Hrvatska ostaje ključni partner na evropskom putu BiH

U Zagrebu je danas upriličen susret predsjedavajuće Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjane Krišto i predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića.

Dvoje visokih političkih dužnosnika razgovarali su o aktualnostima na evropskom planu i domaćim aktivnostima, kao i planovima za predstojeće razdoblje.

- Dvije zemlje nastavljaju usku suradnju u svim segmentima, posebno na europskom putu Bosne i Hercegovine, gdje je R. Hrvatska naš najistaknutiji prijatelj i partner - navodi se u saopćenju.

Predsjedavajuća Krišto zahvalila je premijeru Plenkoviću za snažno zagovaranje da Bosna i Hercegovina bude visoko u prioritetima institucija EU. Uprkos svim izazovima, Vijeće ministara BiH ispunjava svoje obveze i nastavlja raditi na svim reformama.

Nakon susreta s predsjednikom Vlade Plenkovićem, predsjedavajuća Krišto nastavlja svoj boravak na svečanosti vojnog mimohoda koji organiziraju najviše institucije zakonodavne i izvršne vlasti Republike Hrvatske u povodu 30. godišnjice VRO Oluja i Dana domovinske zahvalnosti.