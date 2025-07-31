Nikšić o jednokratnoj pomoći penzionerima: Ovo je više od 70 miliona KM direktne podrške našim najstarijim sugrađanima

Od 1. jula poslodavci u Federaciji BiH plaćaju manje doprinose na plate. Ova dugoočekivana mjera, kako ističe premijer Nermin Nikšić u intervjuu za Fenu, samo je prvi korak u širem paketu ekonomskih reformi koje imaju za cilj rasterećenje privrede, povećanje plaća i otvaranje novih radnih mjesta.

U razgovoru Nikšić najavljuje i novi val fiskalnih rasterećenja do kraja godine, dodatke za penzionere, kao i adresiranje pitanja koja opterećuju namjensku industriju, uključujući proizvodnju novih, dosad neviđenih proizvoda u domaćim pogonima.

Manji porezi – više radnih mjesta i veće plaće

-Prvi korak je napravljen – od 1. jula primjenjuju se niže stope doprinosa. Time jasno poručujemo: želimo rasteretiti poslodavce, potaknuti povećanje plaća i otvaranje novih radnih mjesta, poručuje Nikšić.

Premijer poziva i na društvenu odgovornost: „Apelujem na poslodavce da ovu mjeru ne zadrže samo za sebe, nego da je pretvore u bolji standard za radnike. Ovo nije kraj, jer do kraja godine planiramo novi krug smanjenja doprinosa.“

Sve fiskalne mjere, naglašava, dio su šire reforme: „Naš cilj je Federacija BiH u kojoj se isplati raditi, ulagati i ostati. Bez zadovoljnog radnika nema ni jake ekonomije, a bez jake ekonomije nema jake države.“

Podrška penzionerima

Dok provodi dugoročne reforme, Vlada FBiH ne zaboravlja ni hitne potrebe najugroženijih građana. Već 4. augusta, penzioneri u FBiH dobit će jednokratnu novčanu pomoć od 100 do 250 KM, zavisno od visine penzije. Iznosi su određeni tako da odgovore na potrebe najugroženijih, a da pritom ne ugroze stabilnost budžeta.

- Ovo je više od 70 miliona KM direktne podrške našim najstarijim sugrađanima. To jasno pokazuje našu posvećenost, ali i ukazuje na potrebu da pronađemo dugoročna, sistemska rješenja, ističe Nikšić.

Takva rješenja se planiraju kroz izmjene Zakona o PIO do kraja godine, s jasnom namjerom da isprave postojeće nepravde i osiguraju veću održivost penzijskog sistema. Među ključnim promjenama predviđa se uvođenje formula za usklađivanje penzija koje će bolje pratiti realne ekonomske uslove i potrebe penzionera, uklanjanje razlika između „starih“ i „novih“ penzionera, koje trenutno iznose i do 30% za istu osnovicu i staž, te stabilnije finansiranje PIO sistema, koje se neće oslanjati na privremene, ad-hoc intervencije.

-Možda javnosti nije poznato da smo samo u 2024. godini iz budžeta izdvojili 511 miliona KM kako bismo očuvali postojeći nivo penzija i zaštitili standard penzionera, naglašava Nikšić.

Održivi rast namjenske industrije

Namjenska industrija ostaje strateški prioritet Vlade FBiH. Podrška ne izostaje ni u kriznim momentima, kao u slučaju Igmana iz Konjica, koji je u prvoj polovini 2025. zabilježio gubitak. Razlog: naslijeđeni nepovoljni ugovori iz vremena korone, negativne kursne razlike i nerealno veliki ulazni troškovi.

-Igman provodi interne reforme, a mi im pružamo institucionalnu podršku. Istovremeno radimo na širenju kapaciteta drugih firmi namjenske industrije u Cazinu, Tuzli, ali i u Hercegovini, najavljuje premijer.

Namjenska industrija je jedan od ključnih izvoznika iz FBiH i pokretač tehnološkog razvoja, a plan za otvaranje novih pogona pokazuje kako Vlada ima dugoročnu viziju.

Vlada Federacije BiH većinski je vlasnik svih kompanija namjenske industrije. Taj status koji je zakonski regulisan, poručuje premijer, donosi i odgovornost i obavezu vođenja politike razvoja.

-Kada je namjenska industrija bila na koljenima, Vlada je ulagala bez kalkulacija i ulaganjima podizala te kompanije. Danas očekujemo i od ostalih dioničara da slijede primjer. Radimo na priznavanju Vladinih ulaganja kroz komisiju za vrijednosne papire, jer naša ulaganja nisu pratili ostali dioničari, navodi premijer Nikšić.

Posebno ističe i jedan važan novitet: „Uskoro počinje proizvodnja dva potpuno nova proizvoda, koji se dosad nisu proizvodili u našim fabrikama. Javnost će o tome biti detaljno informisana.“

Za kraj, Nikšić naglašava ključnu poruku da nema brzih rješenja, ali postoji jasan put.

-Naš cilj je Federacija koja je ekonomski snažna, socijalno osjetljiva i pravedna. I na tom putu ćemo istrajati, zaključio je premijer Nikšić u razgovoru za Fenu.