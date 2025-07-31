Helez s američkim zvaničnikom Bejkerom: BiH ostaje posvećena jačanju svojih odbrambenih kapaciteta

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez, zajedno sa zamjenikom ministra odbrane za upravljanje resursima Aleksandrom Goganovićem i zamjenikom načelnika Zajedničkog štaba za resurse, generalmajorom Mirsadom Ahmićem primio je danas u službenu posjetu zamjenika pomoćnika američkog sekretara za odbranu za Evropu i NATO Davida Bakera.

U sastavu američke delegacije, koju je predvodio Baker, nalazili su se brigadni general Chris McKinney, zamjenik direktora za planiranje, politiku i strategiju (J5) u Komandi Vojske SAD za Evropu (USEUCOM), Patrick Antonietti, zamjenik direktora za južnu i centralnu Evropu u Kancelariji američkog sekretara za odbranu, kapetan korvete Christen Carpenter, desk oficir u Odjeljenju J5 Komande Vojske SAD za Evropu (USEUCOM), major Shaun Tateishi, zamjenik vojnog atašea i vršilac dužnosti vojnog atašea SAD u Bosni i Hercegovini, major John Oliver, zamjenik vojnog atašea SAD u Bosni i Hercegovini.

Zajednički interes

Ministar Helez je na početku sastanka izrazio srdačnu dobrodošlicu gostima u Sarajevo, te zahvalnost na spremnosti da se ponovo razgovara o temama od zajedničkog interesa, s posebnim naglaskom na jačanje bilateralne saradnje u oblasti odbrane.

- Zahvalni smo što ste svojim dolaskom omogućili nastavak dijaloga započetog tokom Bilateralnih odbrambenih konsultacija u Washingtonu. Vaša posvećenost dodatno jača partnerske odnose, a Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH ostaju u potpunosti opredijeljeni za produbljivanje saradnje sa SAD, posebno u oblasti odbrane, razvoja kapaciteta i jačanja interoperabilnosti, istakao je ministar Helez.

Ministar Helez je istakao da Vlada Sjedinjenih Američkih Država, kao ključni strateški partner BiH na euroatlantskom putu, ostaje najveći donator Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH kroz FMS program, pružajući kontinuiranu podršku jačanju kapaciteta.

U okviru godišnjeg plana bilateralne vojne saradnje (Mil to Mil) realizuje se više od 100 aktivnosti, među kojima je i nastavak procesa modernizacije zrakoplovstva.

Uz najavljenu podršku SAD-a kroz „Total Package Approach“ i dobijenu kongresnu notifikaciju, BiH je započela pripreme pilota i tehničkog osoblja. Paralelno, BiH nastavlja s implementacijom MAP-a i partnerstva s NATO-om, kroz ITPP i više od 180 godišnjih događaja, uključujući NATO DEEP program i međunarodne vježbe. Također Helez je istakao da uprkos složenom sigurnosnom okruženju, Bosna i Hercegovina ostaje posvećena jačanju svojih odbrambenih kapaciteta i ispunjavanju ključnih vanjskopolitičkih i sigurnosnih ciljeva, odnosno članstva u NATO-u i Evropskoj uniji.

- Naša opredijeljenost za put ka NATO-u i Europskoj uniji ostaje čvrsta, jer smatramo da su integracije ključni koraci ka jačanju suvereniteta, sigurnosti i prosperiteta naše zemlje. U tom kontekstu, partnerstvo sa SAD dodatno osnažuje naše napore i pruža nam podršku u ostvarivanju ovih strateških ciljeva - naglasio je Helez.

Srdačna dobrodošlica

Baker je zahvalio na srdačnoj dobrodošlici te istakao da Sjedinjene Američke Države nastavljaju pratiti sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Posebno je naglasio da Sjedinjene Američke Države ostaju snažno posvećene suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru Bosne i Hercegovine. Istaknuto je i da partnerstvo između SAD-a i BiH doprinosi ne samo jačanju regionalne sigurnosti, već donosi i brojne druge, ne samo vojne, benefite.

Tokom obilaska Baščaršije, ministar Helez i Baker zajedno su razgledali znamenitosti ovog historijski poznatog dijela Sarajeva. Ministar Helez iskoristio je priliku da Bakeru približi bogatu kulturnu baštinu i historijske spomenike koji svjedoče o dugoj prošlosti grada Sarajeva, saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.