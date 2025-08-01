Stanje na putevima: Pojačan intenzitet saobraćaja širom zemlje

Dani vikenda su pred vama, što donosi pojačan intenzitet saobraćaja širom zemlje, na prilazima većim gradovima, prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima.

Na graničnim prelazima očekuje se pojačan saobraćaj, a najduža zadržavanja moguća su na prelazima sa Hrvatskom i Crnom Gorom.

Poboljšanjem vremenskih uslova, saobraćajna situacija na većini puteva u Bosni i Hercegovini je povoljnija. Kolovoz je pretežno suh ili vlažan, a putevi su uglavnom prohodni.

Mogući su zastoji na mjestima izvođenja radova, ali i zbog saobraćajnih nezgoda sa manjom materijalnom štetom. S obzirom da je na pojedinim dionicama kolovoz još uvijek klizav, apelujemo na vozače da vožnju, ali i brzinu prilagode trenutnim uslovima na cesti.

Svi učesnici u saobraćaju se mole da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Sigurnost je odgovornost svih učesnika u saobraćaju.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim cestama: Zenica-Žepče (Topčić Polje), Ustikolina-Goražde (Mravinjac), Sarajevo-Pale, Vrhpolje-Ključ, Olovo-Semizovac i Jablanica-Prozor.

Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

Na graničnim prelazima, povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali putnička vozila, za sada ne čekaju duže od 30 minuta na prelazak granice. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika).

Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.

Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).