Oglasio se Mandić o novoj lokaciji Metadonskog centra: "Nije prvi put da nadležni u Kantonu okreću leđa Općini Centar"

Metadonski centar se s područja Crnog vrha seli u ulicu Bolnička, a stanovnici naselja Višnjik i Breka izrazili su veliko nezadovoljstvo i iznijeli nekoliko zahtjeva prema vlastima.

Kako je saopćila Općina Centar, Metadonski centar premješten je iz naselja Gorica nakon 19 godina te je preseljen u ulicu Bolnička.

Nakon zahtjeva koje su stanovnici uputili, oglasio se i načelnik Općine Centar, Srđan Mandić koji je istaknuo da Općina nema nikakvu nadležnost da učestvuje u donošenju odluke o tome gdje će Metadonski centar biti izmješten.

- Činjenica jeste da su građani MZ Crni vrh 19 godina uporno pisali peticije i molbe da se ovaj centar izmjesti iz njihove mjesne zajednice, jer ni kapacitetom, a ni uslovima, nije mogao na adekvatan način pružiti pomoć oboljelim. Činjenica jeste da sam se u ime građana zalagao da se iznađe bolje rješenje i da sam dobio informaciju da će Centar biti izmješten u prostor KCUS-a, o čemu su odluku donijeli nadležni u ministarstvima zdravlja, kantonalnom i federalnom kao i u kantonalnom Zavodu za liječenje ovisnosti koji upravlja radom ove institucije. Želim da vjerujem da su iznašli najbolje rješenje kako za pacijente tako i za građane - kazao je Mandić.

Dodao je da im treba dati vremena te će, ukoliko se pokaže da ovo nije najbolje rješenje, tražiti da se pronađe nova lokacija.

- Slične probleme imaju i građani MZ Ciglane, koji se suočavaju sa povećanim prisustvom ovisnika u svom naselju i upravo u petak imamo sastanak sa premijerom Ukom i ministrima da vidimo kako riješiti ovaj bezbjedonosni problem. Obećavam punu posvećenost, ali istovremeno morate znati da ne mogu sam i da bez uključenja svih nivoa vlasti, nećemo naći rješenje. Nažalost, bojim se da smo došli u situaciju da se bavimo posljedicama umjesto uzrokom - sve većim brojem oboljelih ovisnika. Adresirati sve ovo na lokalnu zajednicu nije korektno i ne prihvatam odgovornost - istakao je.

Kaže i da je nekorektno za očekivati da Općina Centar riješi složeni zdravstveni, sigurnosni i sociološki problem.

- Nije prvi put da nadležni u Kantonu, na čelu s najodgovornijim, okreću leđa Općini Centar. Ovaj put na to nemate pravo. Očekujem i zahtijevam adekvatne i konkretne aktivnosti - poručio je.