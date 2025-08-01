Vukanović: "Bezobrazluk i maćehinski odnos prema građanima je prešao sve granice"

Predsjednik liste Za pravdu i red Nebojša Vukanović kritikovao je što se za Hercegovinu i istočni dio Republike Srpske ponovo nije izdvojila nijedna marka na 128. sjednici Vlade RS, iako je situacija više nego alarmantna.

- Prosto je nevjerovatno da ni poslije serije tragičnih događaja na putevima u Hercegovini, smrti više mladih osoba kao posljedica odrona, loših i nebezbjednih puteva, nije bilo riječi niti su odobrena sredstava za hitne radove i rekonstrukcije - kritikovao je.

Skretanje pažnje

Njegova reakcija uslijedila je nakon što je Vlada RS prihvatila na 128. sjednici Informaciju o inicijativi za izdavanje garancije RS za kreditno zaduženje JP "Autoputevi RS", dionica Brčko-Bijeljina dužine 17 kilometara, u iznosu od 119.000.000 eura.

Također, Vlada je prihvatila i Informaciju o inicijativi za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje JP „Autoputevi Republike Srpske“ d.o.o Banja Luka, dionica Vukosavlje – Brčko dužine 33 kilometra. Vlada je saglasna sa izdavanjem garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje JP „Autoputevi Republike Srpske“ d.o.o Banja Luka u iznosu od 232.944.468,86 evra. Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo saobraćaja i veza i Ministarstvo finansija, da provedu sve procedure u cilju izdavanja garancija Republike Srpske za navedena kreditna zaduženja.

- Ovakav bezobrazluk, drskost, beskrupuloznost vlasti, maćehinski odnos prema građanima u istočnom dijelu RS i Hercegovini je prešao sve granice. Teško je naći riječi kojim bi se opisala provokacija, jer dati novih 800 miliona maraka kredita i garancija za autoputeve od Brčkog prema Banjoj Luci, a ne progovoriti ni riječi o zapostavljenom istoku RS, nije ništa drugo do uvreda i provokacija - kazao je Vukanović.

Naglasio je da vlast na sve načine pokušava da skrene pažnju sa niza tragedija pa se lansiraju vijesti o tome kako je održan sastanak SNSD-ovih načelnika koji tobože traže da se saniraju najopasnije dionice i da Putevi Srpske provjere bezbjednost puta Foča – Gacko, da se stekne utisak da se nešto radi, kako tobože kreće rekonstrukcija mosta kod Rogatice koji je potpuno propao, te relativizacije i vijesti kako se gine na putevima širom Srpske, što je nažalost tačno ali je uzrok najčešće brza vožnja, alkohol, preticanje ali ne i odroni kamena i nebezbjedni putevi.

Narod šuti

- Dosta je prašine u oči i zamajavanja, tužno je što nakon svega narod šuti. Berkovići i Bileća su ostali bez vode zbog nestručnih radova kineskih firmi, koji su oštetili izvor i kavernu, desetak dana nema vode po velikim vrućinama, higijena i život su otežani, doveden je u pitanje rad Mljekare Pađeni, egzistencija više stotina radnika i poljoprivrednika, ali nažalost niko nije izašao na put i ulicu, da je bar nakratko blokira, protestvuje i da se buni?

Moguće da je uzrok oštećenja i učestalih odrona na putu Foča – Gacko radovi koje uz put izvode Kinezi na projektu Hidroelektrane Bistrica, ali nažalost ni sve pogibije, stradanja i užasi ne mogu pokrenuti narod da se podigne i pobuni iz apatije zbog korupcije i zloupotreba vlasti - poručio je Vukanović.