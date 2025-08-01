Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HUMAN GEST

Dirljiv trenutak iz Mostara: Mladić pomogao starcu da pređe magistralu

Njegovo humano djelo brzo je osvojilo društvene mreže i izazvalo brojne reakcije divljenja

Dirljiv trenutak. Screenshot/Facebook

S. B.

1.8.2025

Mladić iz Mostara dirnuo je mnoge svojim nesebičnim gestom kada je pritekao u pomoć starijem čovjeku koji je zbunjeno stajao pored magistrale, pokušavajući preći cestu prepunu automobila. 

Alen Ćupina iz Mostara dirnuo je javnost gestom dobrote prema starijem čovjeku, te njegovo humano djelo brzo je osvojilo društvene mreže i izazvalo brojne reakcije divljenja.

Mladić mu je prišao, zaustavio saobraćaj i pomogao mu da sigurno pređe cestu. Snimak tog trenutka podijeljen je na stranici Mostar Info, a prateći tekst dodatno je istaknuo simboliku poštovanja i solidarnosti.

Alen se i sam oglasio na Fejsbuku, poručivši da treba pomagati i ne gledati samo lični interes, jer „dobro se dobrim vraća“.

Pojedini komentari tvrdili su da je sve iscenirano, ali je on to jasno demantovao.

# MOSTAR
# BIH
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.