Dirljiv trenutak iz Mostara: Mladić pomogao starcu da pređe magistralu

Mladić iz Mostara dirnuo je mnoge svojim nesebičnim gestom kada je pritekao u pomoć starijem čovjeku koji je zbunjeno stajao pored magistrale, pokušavajući preći cestu prepunu automobila.
Alen Ćupina iz Mostara dirnuo je javnost gestom dobrote prema starijem čovjeku, te njegovo humano djelo brzo je osvojilo društvene mreže i izazvalo brojne reakcije divljenja.
Mladić mu je prišao, zaustavio saobraćaj i pomogao mu da sigurno pređe cestu. Snimak tog trenutka podijeljen je na stranici Mostar Info, a prateći tekst dodatno je istaknuo simboliku poštovanja i solidarnosti.
Alen se i sam oglasio na Fejsbuku, poručivši da treba pomagati i ne gledati samo lični interes, jer „dobro se dobrim vraća“.
Pojedini komentari tvrdili su da je sve iscenirano, ali je on to jasno demantovao.