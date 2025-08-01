Dirljiv trenutak iz Mostara: Mladić pomogao starcu da pređe magistralu

Alen Ćupina iz Mostara dirnuo je javnost gestom dobrote prema starijem čovjeku, te njegovo humano djelo brzo je osvojilo društvene mreže i izazvalo brojne reakcije divljenja.

Mladić iz Mostara dirnuo je mnoge svojim nesebičnim gestom kada je pritekao u pomoć starijem čovjeku koji je zbunjeno stajao pored magistrale, pokušavajući preći cestu prepunu automobila.

Mladić mu je prišao, zaustavio saobraćaj i pomogao mu da sigurno pređe cestu. Snimak tog trenutka podijeljen je na stranici Mostar Info, a prateći tekst dodatno je istaknuo simboliku poštovanja i solidarnosti.

Alen se i sam oglasio na Fejsbuku, poručivši da treba pomagati i ne gledati samo lični interes, jer „dobro se dobrim vraća“.

Pojedini komentari tvrdili su da je sve iscenirano, ali je on to jasno demantovao.