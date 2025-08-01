Prijevoznici objavili plan protesta: Ovo je borba za sektor koji nas hrani, za radna mjesta, budućnost privrede

Prijevoznici u BIH objavili su plan blokada BiH, koje će pod sloganom “Dosta je bilo” početi 1. septembra i trajati do ispunjenja njihovih zahtjeva. Navode da, nakon više od dvije decenije sistemskog zanemarivanja, fragmentacije i birokratskog pritiska, sektor drumskog transporta i logistike Bosne i Hercegovine po prvi put nastupa ujedinjeno, organizirano i odlučno.

Novi protesti

- 21. aprila prevoznici su kroz protestni defile u Sarajevu pokazali snagu, disciplinu i dostojanstvo. Bio je to prvi korak. Nakon brojnih sastanaka, dopisa i nerealizovanih dogovora, dolazi odlučujući trenutak. Najavljeni protest 01. septembra bit će dostojanstven i miran, sproveden u skladu sa zakonom i uz poštovanje humanitarnih koridora za djecu, hitne službe, vojsku i policiju – poručuju iz Konzorcijuma Logistika BIH.

Prijevoznici traže povrat 50 posto sredstava od akciza na gorivo, popust od 50 posto na cijenu putarine, priznanje statusa „izvoznika usluga“ za transportne kompanije, ukidanje diskriminacije u EU, smanjenje vremena zadržavanja na granicama, funkcionalnu koordinaciju svih inspekcija u korist prometa i logistike, rasterećenje poslovanja transportnih firmi na državnom i entitetskom nivou, kao i digitalizaciju ovog sektora, te uspostavljanje integriranog informacionog sistema za potrebe transporta i logistike.

Tim formiran za potrebe koordinacije, tokom trajanja protesta bit će stacioniran u Parlamentu Bosne i Hercegovine, a protest će se organizirati u operativnim zonama koje se podudaraju s nadležnostima Regionalnih centara Uprave za indirektno oporezivanje BiH - Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

Zloupotrebe protesta

- Pozivamo sve članove Konzorcijuma, kao i ostale učesnike u sektoru, da pokažu dostojanstvo u ponašanju i komunikaciji, disciplinu u organizaciji kolona i punktova, sabornost i solidarnost – jer nas samo jedinstvo vodi do cilja. Odbacujemo svaki pokušaj podjela, manipulacije ili zloupotrebe protesta. U narednim danima Konzorcij će objavljivati tačke otpora i institucionalne blokade, imena pojedinaca koji su 20 godina eksploatisali sektor i izvukli 243 miliona KM, pokušaje opstrukcije digitalizacije, olakšica i evropskih reformi. Ovo nije borba samo za firme. Ovo je borba za sektor koji nas hrani, za radna mjesta i porodice, budućnost privrede i ekonomsku suverenost države – navode iz Konzorcijuma Logistika BIH.