Sud BiH zvanično potvrdio: Dodiku potvrđena prvostepena presuda, Lukić oslobođen

Otpremljena drugostepena presuda u predmetu protiv optuženih Milorada Dodika i Miloša Lukića

Iz Suda BiH zvanično je potvrđeno da je izrečena drugostepena presuda kojom su odbijene žalbe Tužilaštva i odbrane u predmetu Milorad Dodik.

To znači da je Milorad Dodik osuđen na godinu zatvorske kazne i šest godina zabrane obavljanja funkcija, dok je Miloš Lukić oslobođen.

- S obzirom na veliku pažnju medija i javnosti uopšte, te mnogobrojne upite koji se skoro pa svakodnevno upućuju prema Sudu BiH, obavještavamo vas da je vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH, nakon javne sjednica koja je održana dana 12.6.2025. godine, donijelo presudu kojom je odbilo žalbu Tužilaštva Bosne i Hercegovine i žalbu odbrane optuženog Milorada Dodika, te prvostepenu presudu Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 2 K 046070 23 K od 26.02.2025. godine potvrdilo. Pismeni otpravak presude vijeća Apelacionog odjeljenja je upućen strankama 1.8.2025. godine, a protiv iste presude žalba nije dozvoljena.

Podsjećamo, prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine, broj S1 2 K 046070 23 K od 26.02.2025. godine, optuženi Milorad Dodik oglašen je krivim da je počinio krivično djelo neizvršavanje odluka Visokog predstavnika iz člana 203.a stav 1. KZBiH, zbog čega je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. Na osnovu člana 203.a stav 4. KZBiH, u vezi sa članom 73. KZBiH, optuženom Miloradu Dodiku izrečena je i mjera sigurnosti zabrane vršenja dužnosti predsjednika Republike Srpske u trajanju od 6 (šest) godina, od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere sigurnosti.

Suprotno navedenom, optuženi Miloš Lukić je citiranom prvostepenom presudom oslobođen od optužbe da je radnjama opisanim u oslobađajućem dijelu izreke pobijane presude, počinio krivično djelo neizvršavanje odluka Visokog predstavnika iz člana 203.a stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH) u vezi sa članom 54. istog Zakona.