Hronologija procesa: Evo za šta je tačno osuđen Milorad Dodik

Apelaciono odjeljenje Suda BiH donijelo je presudu kojom kojom je potvrdilo prvostepenu presudu Miloradu Dodiku.

Dodik je bio osuđen 26. februara za neizvršavanje odluka visokog predstavnika i Sud mu je izrekao kaznu od godinu zatvora i zabranu vršenja dužnosti predsjednika RS na šest godina od dana pravosnažnosti presude.

Najava radikalnih poteza

Dodik i ljudi u vlasti koji ga okružuju najavili su radikalne poteze u slučaju osuđujuće presude. Sam Dodik je otišao toliko daleko da je prijetio raspadom države ako bude osuđen ili mu bude zabranjeno političko djelovanje.

Dodikova važnost u domaćoj politici i pritisci koje je pravio na sudije, dok su se njegove pristalice okupljale ispred zgrade Suda Bosne i Hercegovine, napravili su ovo suđenje jednim od najpraćenijih u poslijeratnom periodu.

U ljeto 2023. godine Narodna skupština usvojila je zakon prema kojem se odluke visokog predstavnika neće objavljivati u “Službenom glasniku”. Prije nego što je stupio na snagu, visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) je poništio taj zakon. Kada je Dodik najavio da će potpisati ukaz o proglašenju zakona iako je on poništen, Šmit je izmijenio Krivični zakon BiH tako da je nepoštivanje odluka visokog predstavnika učinio krivičnim djelom.

Prkoseći ovim odlukama, Dodik je ipak potpisao ukaz o proglašenju dva poništena zakona. Dva rukovodioca “Službenog glasnika” podnijela su ostavku u samo nekoliko mjeseci pa je na kraju Miloš Lukić, kao vršilac dužnosti direktora, usvojene zakone objavio u “Službenom glasniku”.

Tužilaštvo je nekoliko mjeseci poslije, u septembru 2023. godine, protiv njih dvojice podiglo optužnicu zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika, ali je Sud BiH ovu optužnicu vratio na doradu.

Dodik i Lukić su optuženi da su od 1. do 9. jula 2023. u Banjoj Luci, svjesni i znajući da je visoki predstavnik Kristijan Šmit donio odluku kojom se sprječava stupanje na snagu dva zakona, nastavili s pravnim radnjama ne primjenjujući i ne provodeći odluke visokog predstavnika.

Prema prvoj tački optužnice, Dodik je, koristeći službene ovlasti, donio ukaz o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske, koji je svojeručno potpisao, a što je Narodna skupština usvojila 21. juna, na taj način ne primjenjujući i ne provodeći odluku visokog predstavnika kojom se obustavlja zakonodavni postupak donošenja navedenog zakona, kao i ukaz.

Tužioci su u optužnici tvrdili da je Dodik bio svjestan da su odluke visokog predstavnika obavezujuće u skladu s njegovim ovlaštenjima. Dodik je od početka osporavao Šmitov mandat tvrdeći da nisu ispoštovane procedure za imenovanje u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija.

Tužioci Tužilaštva BiH optužnicom su predložili da se Dodiku i Lukiću izrekne mjera sigurnosti zabrane obavljanja funkcije.

Šta kaže Krivični zakon BiH

Krivični zakon BiH za nepoštivanje odluka visokog predstavnika predviđa zatvorsku kaznu od šest mjeseci do pet godina.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine u završnoj riječi je zatražilo da optuženima budu izrečene strožije kazne, bliže zakonskom maksimumu, kao i mjere prestanka obavljanja funkcije, te zabrana vršenja službene dužnosti na period od deset godina.

Odbrane su u završnim riječima, koje su iznesene 19. februara, zatražile oslobađajuću presudu, između ostalog navodeći da Kristijan Šmit nema zakonodavna ovlaštenja.

U decembru su odbrane uložile set dokaza kojima nastoje osporiti legalnost imenovanja Kristijana Šmita na poziciju visokog predstavnika. Ranije je Tužilaštvo dokazivalo da Dodik nije poštovao njegove odluke.

Ovo je prva presuda za novo krivično djelo “nepoštivanje odluka visokog predstavnika”.