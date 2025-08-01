Izborni zakon jasan: Ne samo da se Dodik neće moći kandidovati, nego će morati i odmah odstupiti s pozicije

Apelaciono odjeljenje Suda BiH donijelo je pravosnažnu presudu kojom se predsjednik RS Milorad Dodik osuđuje na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja političkih pozicija.

Sve kazne do godinu zatvora se mogu zamijeniti i za novčanu, što bi u praksi trebalo značiti da Dodik zatvor može platiti s 36.500 KM.

Kao što je poznato, on se neće moći kandidirati na izborima u narednih šest godina.

No, ono što je interesantno je da prema Izbornom zakonu BiH on će morati odmah odstupiti s pozicije.