PRAVOSNAŽNA PRESUDA

Izborni zakon jasan: Ne samo da se Dodik neće moći kandidovati, nego će morati i odmah odstupiti s pozicije

Sve kazne do godinu zatvora se mogu zamijeniti i za novčanu, što bi u praksi trebalo značiti da Dodik zatvor može platiti s 36.500 KM

Milorad Dodik. Dejan Rakita / Pixsell

Piše: Sedin Spahic

1.8.2025

Apelaciono odjeljenje Suda BiH donijelo je pravosnažnu presudu kojom se predsjednik RS Milorad Dodik osuđuje na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja političkih pozicija.

Sve kazne do godinu zatvora se mogu zamijeniti i za novčanu, što bi u praksi trebalo značiti da Dodik zatvor može platiti s 36.500 KM.

Kao što je poznato, on se neće moći kandidirati na izborima u narednih šest godina.

No, ono što je interesantno je da prema Izbornom zakonu BiH on će morati odmah odstupiti s pozicije.

Član 1.10 Izbornog zakona. Screenshot

Član 1.10.4 Izbornog zakona BiH kaže da "izabranom članu organa vlasti na svim nivoima prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran danom pravosnažnosti sudske presude kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže".

S obzirom da je njegova kazna duža od šest mjeseci, a poznavajući i ranije prakse, njemu će biti oduzet mandat čim rješenje iz Suda BiH bude dostavljeno Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Poznavajući ranije prakse slučajeva zastupnika u Parlamentu FBiH Halila Bajramovića i Senaida Begića, bilo je potrebno otprilike mjesec dok to rješenje stigne do Suda BiH.

# MILORAD DODIK
# SUD BIH
