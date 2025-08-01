Pravosnažna presuda u potpunosti diskvalificira Milorada Dodika za bilo kakvog sagovornika

Naša stranka je objavila saopštenje u kojem je reagovala na drugostepenu presudu Miloradu Dodiku, predsjedniku entiteta Republika Srpska, kojom je pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina šest godina zabrane obavljanja dužnosti predsjednika RS-a.

"Naša stranka pozdravlja odluku Suda kojom je potvrđena drugostepena presuda protiv Milorada Dodika. Ova presuda predstavlja važan korak ka uspostavi vladavine prava i vraća nadu građanima da je pravosuđe, uprkos brojnim pritiscima i pokušajima političkog uticaja, i dalje sposobno donositi odluke u skladu sa zakonom i pravdom", navode u saopštenju.

Dalje kažu kako ovakve presude imaju "ogroman značaj u zemlji u kojoj politička moć godinama pokušava biti iznad zakona."

"One pokazuju da niko nije nedodirljiv i da institucije, kada se oslobode političkog pritiska, mogu raditi u interesu svih građana", dodali su iz Naše stranke.

Navode i da je "činjenica da ova presuda u potpunosti diskvalificira Milorada Dodika za bilo kakvog sagovornika u procesima koji se tiču BiH."

"o trebaju znati svi oni koji su u Dodiku do danas gledali političkog partnera i nekoga s kim treba voditi dijalog", ističu iz Naše stranke.

Na kraju kažu i da će "nastaviti raditi na tome da osiguraju nezavisno, profesionalno i odgovorno pravosuđe koje će biti oslonac pravde, a ne produžena ruka bilo koje političke stranke ili pojedinca, ali i za politiku bez političara s pravosnažnim presudama, pogotovo onih koje se tiču antidržavnog djelovanja."