Svetlana Cenić o Dodiku: "Sve je stalo u ovu presudu"

Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić, oglasila se povodom objavljivanja pravosnažne presude Miloradu Dodiku.

- Je li pravosnažna? Jeste. Je li to naplatio? Jeste. Ostaje li mu imovina? Ostaje. Hoće li mu suditi ikad za kriminal? Nikad, a ni tada. Sve je stalo u ovu presudu. - navela je Cenić na mreži X.

Podsjećamo, predsjednik RS Milorad Dodik je proglašen krivim za nepoštivanje odluka visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita (Christian Schmidt). U Apelacionom vijeću zasijedali su Hilmo Vučinić, Amela Huskić i Vesna Jesenković.