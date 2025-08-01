Vukanović: U ponedjeljak će sigurno biti posebna sjednica NSRS i set novih radikalnih mjera

Nebojša Vukanović, narodni poslanik i lider Liste za pravdu i red, oglasio se o pravosnažnoj presudi Miloradu Dodiku.

- Sigurno će u ponedeljak biti novi Kolegijum pa posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske i set novih radikalnih mjera i odluka. Već sam rekao ženi da mi ispegla košulju i spremi odijelo. Pitanje je ko će i kako provesti sudsku odluku, da li će se institucije ponašati kao i prije nekoliko mjeseci kada je za njim raspisana potjernica, da li će CIK BIH oduzeti mandat, raspisati nove izbore, kako ih sprovesti - naveo je Vukanović na svom blogu.

Podsjetio je kako Dodik nedavno "priznao Sud BiH" kada je dao iskaz.