Centralna izborna komisija zatražila službeni otpravak presude predsjedniku RS Miloradu Dodiku

To je preduvjet za preduzimanje daljnjih koraka u njenoj nadležnosti, u skladu s Izbornim zakonom BIH

Alen Bajramovic

Centralna izborna komisija BiH zatražila je otpravak presude Suda BiH u predmetu protiv predsjednika RS Milorada Dodika, saznaje “Avaz”. 

To je preduvjet za preduzimanje daljnjih koraka u njenoj nadležnosti, u skladu s Izbornim zakonom BIH.

Kao što smo već pojasnili, predsjednik RS će morati odmah odstupiti s dužnosti, jer je članom 1.10.4 Izbornog zakona BiH precizirano da “izabranom članu organa vlasti na svim nivoima prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran danom pravosnažnosti sudske presude kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže”.

