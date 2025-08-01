Pećanin nazvao Konakovića "neobrazovanim klepetalom", lider NiP-a tvrdi da mu je prijetio hapšenjem

Advokat Senad Pećanin prokomentirao je tvrdnje lidera NiP-a i ministra vanjskih poslova koji je najavio proteste ukoliko Milorad Dodik bude osuđen, prokomentirajući to kao pritisak na sud.

- Unatoč tome što ga je Ustavni sud BiH u odluci po apelaciji Fadila Novalića izričito naveo kao visokog državnog funkcionera koji je prekršio presumpciju nevinosti ( član 3. Zakona o krivičnom postupku, član 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima, član 2. Ustava BiH) neobrazovano Klepetalo nastavlja sa pritiscima na sud.

Osim što populističkom demagogijom urušava ono malo što je ostalo od pravosudnog sistema države, Neobrazovano Klepetalo pokušava sakriti činjenicu da je upravo on, zajedno sa kolegama iz 'Trojke', omogućio Dodiku ulazak SNSD-a u državnu vlast, odlazeći u Bakince i Laktaše da ga moli za svoju ministarsku funkciju - poručio je Pećanin.

Lider NiP-a i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković u svojoj objavi na Facebook profilu na ovo je odgovorio da mu je Pećanin zaprijetio hapšenjem.

"Advokat Fadila Novalića, Senad Pećanin zaprijetio mi je hapšenjem.

Kaže da sam dva puta izbjegao hapšenje, a da ne mislim da ću i treći put.

Kako on zna da sam “izbjegao hapšenje”? Kako zna da treći put neću? - upitao je Konaković ne navodeći detalje o svom hapšenju.



