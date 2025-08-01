Dodik: Ne prihvatam Sud BiH, vanredni izbori se neće održati dok sam predsjednik, policija će to spriječiti

Podsjećamo, kako je ranije objavio portal "Avaza" on će odmah morati odstupiti s pozicije, s obzirom da prema Izbornom zakonu BiH mandat prestaje za sve izabrane dužnosnike koji su osuđeni na šest mjeseci zatvora ili više. Očekuje se da budu raspisani vanredni izbori za predsjednika RS.

Advokat Goran Bubić je kazao da će se obratiti Ustavnom sudu BiH i da će tražiti otkazivanje izvršenja presude. Naveo je da je to preduslov za obraćanje Evropskom sudu za ljudska prava.

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović je kazala da će SNSD ostati najjača politička opcija.

Predsjednik NSRS Nenad Stevandić je kazao da se preko presude pokušavaju izazvati sukob u BiH.

- Potpuno smo sigurni da na svojoj strani imamo narod. Svaka naša akcija će biti ona koja će da pobijedi. Govorili su da ćemo finansijski propasti, a mi smo povećavali plaće. Govorili su da će se raspasti koalicija, a ona ima više ljudi. Dodiku su digli rejting i ovo je pokušaj da se njegove iduće pobjede spriječe. Imat ćemo naredne korake.

Predsjednik RS Milorad Dodik je rekao da ovo nije ništa neočekivano, on je rekao da prema Ustavu BiH ne postoje Tužilaštvo i Sud BiH.

- Na to sve se pojavi ovaj baksuz Kristijan Šmit. Moja odbrana je kazala da ukaz koji sam potpisao je prije nego što je to Šmit donio. Ovo je politička odluka. Ukinuo je četvrtog delegata u Domu narodu i doveo je nekog ko je izabran iz kinder jajeta. Delegate u Dom naroda PSBiH bira NSRS, a ne kinder jaje. Ovo je isključivo volja muslimana. Oni su rekli da je glavni krivac Milorad Dodik i to ne lično nego kao predsjednik RS. Šmit je kazao da će se kazna zatvora izreći onom ko ne poštuje njega. Pitanje je hoćemo li mi prihvatiti da stranac to može raditi kako hoće. Ovo je udar na RS, oni žele to personalizirati da je to protiv Dodika. Ne prihvatam ovo djelo koje je Šmit donio. Vidjet ćemo da li RS želi prihvatiti da gubi institucije, vidjet ćemo šta će reći NSRS. Ovo je donijela EU predvođena Sorekom, oni su preuzeli ono što je Marfi radio. Soreka je to uradio s Martom Kos, nekom komesarkom za proširenjem, kako bi ostvarili bilo kakvu pobjedu. Slušat ću šta narod kaže. Mene terete jer se nisam svidio Šmitu. Stranci mogu da pogase telefone i da nas ne zovu džaba. Pozivam saradnike da ignorišu ambasadore. Nismo bez alternative, radit ćemo s RS. Imamo otvorenu javnu raspravu o Ustavu. Sinoć su orgijali po Sarajevu da ako oslobađajuća presuda. Vanredni izbori se neće održati dok sam ja predsjednik, pozivam da se angažuje policija, da spriječi to - kazao je.

Pohvalio je izjave PDP-a da neće izaći na vanredne izbore. Naveo je da će Srbi doživjeti egzodus ako se ovo nastavi. Poručio je da očekuje pomoć Srbije, da će im se obratiti, kao i Rusiji.

- Ovo je trenutak da se odbiju evropske integracije, a to je srušila SDA.