Dodik: Nije mi zabranjeno da ostanem predsjednik SNSD-a, kada se vratim na izbore za šest godina ponudit ću drugu platformu

Predsjednik RS Milorad Dodik na kraju obraćanja poslije pravosnažne presude kojom se osuđuje na godinu zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja, ipak, je govorio o prihvatanju te iste presude, iako je ranije rekao da je ne prihvata, da je Sud BiH neustavan i da će spriječiti održavanje vanrednih izbora.

- Narod ne treba ničeg da se plaši, ovdje neće opaliti niti jedna puška, ovdje je naša najveća snaga okupljanje. Kao predsjednik SNSD-a, koliko smo mogli da pročitamo, meni tu nije zabranjeno da ostanem. Ostat ćemo zajedno. Nakon šest godina kad se vratim na izbore, onda ću ponuditi jednu drugu platformu, ako se odlučim za tako nešto, ali se nadam da do tada neće biti BiH ili barem Suda i Tužilaštva BiH - rekao je.