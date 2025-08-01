Vulić o presudi Dodiku: Iza svega stoji utjecaj bošnjačkih političkih krugova bliskih Konakoviću

Šefica Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić rekla je Srni da potvrda prvostepene presude predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku predstavlja atak na volju srpskog naroda i nastavak raspakivanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

Vuliće je istakla da je sada "više nego očigledno da se pravosuđem u BiH manipuliše iz političkih centara moći".

- Iza svega stoji uticaj iz bošnjačkih političkih krugova, uključujući i one bliske Elmedinu Konakoviću - rekla je Vulić i dodala da presuda pokazuje kako pravosuđe u BiH nije imuno na političke pritiske.

Ona je ocijenila da se time dodatno narušava povjerenje javnosti u institucije.

- Iako nema konkretnih dokaza da Konaković direktno upravlja sudskim procesima, optužbe o političkom uticaju ostaju tema rasprave među građanima i analitičarima. Zapamtite, Srbi se nikog ne boje. Niste nas ovim porazili već osokolili, borit ćemo se za RS i pravo da mi biramo, a naš izbor je Milorad Dodik! - poručila je Vulić.

Apelaciono odjeljenje Suda BiH potvrdilo je prvostepenu presudu predsjedniku RS, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog "nepoštovanja" odluka Kristijana Šmita.