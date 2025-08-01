Premijer Nikšić uspješno podvrgnut medicinskom zahvatu: Poznato o čemu je riječ

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić uspješno je podvrgnut planiranom medicinskom zahvatu. Zahvat je danas izveden u bolnici Medicana u Sarajevu. Zdravstveno stanje premijera Nikšića je stabilno.

Budući da je riječ o minimalno invazivnoj dijagnostičkoj proceduri, intravaskularna ehokardiografija, oporavak se odvija brzo i u potpunosti u skladu s očekivanjima ljekarskog tima.

Pošto se radi o planiranom zahvatu zbog premijerovih poslovnih obaveza zahvat je obavljen prvi dan njegovog godišnjeg odmora. Postepeni povratak svakodnevnim obavezama planiran je nakon odmora, uz pridržavanje preporuka medicinskih stručnjaka.

Javnost će, ukoliko bude potrebe, biti pravovremeno obaviještena o svim dodatnim relevantnim informacijama.