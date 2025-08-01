Ambasador Rajli: Presudu Suda treba poštovati u potpunosti

Sve relevantne institucije i akteri treba da podrže vladavinu prava i bez odlaganja postupe u skladu sa presudom, prema uputstvima Suda

A. O.

1.8.2025

Britanski ambasador u BiH Džulijan Rajli (Julian Reilly) oglasio se danas povodom presude koja je donesena u slučaju protiv predsjednika bh. entiteta RS Milorada Dodika.

- Izjava Ujedinjenog Kraljevstva nakon što je Sud Bosne i Hercegovine potvrdio prvostepenu presudu u slučaju protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića. Nakon što je Sud BiH potvrdio prvostepenu presudu u slučaju protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića, Ujedinjeno Kraljevstvo jasno stavlja do znanja da presudu Suda treba poštovati u potpunosti – navodi se u objavi.

Također, dodaje se da sve relevantne institucije i akteri treba da podrže vladavinu prava i bez odlaganja postupe u skladu sa presudom, prema uputstvima Suda. 

# MILORAD DODIK
# JULIAN REILLY
