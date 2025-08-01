Arben Murtezić za “Avaz”: Nema mjesta trijumfalizmu ili ogorčenosti, institucije rade svoj posao i to je jedino važno

Sud BiH danas je potvrdio prvostepenu presudu predsjedniku RS Miloradu Dodiku, koji je zbog neizvršavanja odluka Visokog predstavnika pravosnažno osuđen na godinu dana zatvora. Dodiku je izrečena i mjera sigurnosti zabrane vršenja dužnosti predsjednika RS u trajanju od šest godina.

- Možda je teško ovaj predmet posmatrati kao i sve druge i reći - ovo je pojedinačna presuda pojedincu. Ali, to u suštini jeste tako. Sud je odlučio, u obrazloženju koje ćemo tek vidjeti, će stajati i razlozi kojima se Sud rukovodio i to može biti predmet analize. Mislim da dosadašnjim postupanjem Sud nije dao povoda da se posumnja u nepristrasnost institucije – kazao je za “Avaz” pravni ekspert Arben Murtezić.

On dodaje da su provođenje presude, uz predviđene pravne posljedice, kao i ulaganje apelacije Ustavnom sudu i traženje privremene mjere, te eventualno, naknadno, pokretanje postupka u Strazburu, koraci unutar pravnog sistema.

- Sve drugo nas vodi u pravnu nesigurnost i neizvjesnost kakvu smo već osjetili prije nekoliko mjeseci. Nema mjesta nekom trijumfalizmu zbog pojedinačne odluke i kazne, ali ni ogorčenosti. Institucije rade svoj posao i to je jedino važno – ističe Murtezić.