Ambasada Rusije u BiH o presudi Dodiku: Kristijan Šmit je uzurpator

Ambasada Ruske Federacije u BiH oglasila se povodom presude predsjedniku bh. entiteta RS Miloradu Dodiku, te je saopćila da bilo koje presude zasnovane na tvrdnjama o „navodnom kršenju odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christiana Schmidta) kojeg RS ne priznaje nisu pravne, već su isključivo politizovane“.

U vezi presude Apelacionog odjeljenja Suda BiH koja se odnosi na predsjednika RS Milorada Dodika, Srni je rečeno „da polaze od toga da u pravnom smislu u BiH nema visokog predstavnika i da je Kristijan Šmit u suštini uzurpator“.

- Svu odgovornost za moguću destabilizaciju unutrašnje političke situacije u zemlji snose promoteri ove političke akcije - ocijenili su u ruskoj Ambasadi.

Podsjetimo, Apelaciono odjeljenje Suda BiH potvrdilo je prvostepenu presudu predsjedniku RS Miloradu Dodiku, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja, zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika.