Sud BiH pojasnio kako je Dodiku potpuno zabranjeno političko djelovanje

Nakon što je predsjednik RS Milorad Dodik pravosnažno osuđen, iz Suda BiH su pojasnili šta se podrazumijeva pod zabranom od šest godina.

- S obzirom na kontinuirane medijske upite u vezi s mjerom sigurnosti i pravnih posljedica osude koje su posljedično vezane za pravosnažnost prvostepene presude u predmetu protiv optuženog Milorada Dodika, kojom je oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, te kojem je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja dužnosti predsjednika Republike Srpske u trajanju od 6 (šest) godina, ukazujemo na sljedeće.

Sud podsjeća da je potvrđivanjem prvostepene presude, potvrđena prije svega i odluka prvostepenog suda o mjeri sigurnosti, kojom se optuženom zabranjuje vršenje dužnosti predsjednika Republike Srpske u trajanju od šest (6) godina. Pored navedenog, prema istom će, s obzirom na pravosnažnost presude, nastupiti i pravne posljedice osude iz člana 203.a stav 5. tačke a), c) i d) KZBiH.

Mjere sigurnosti i pravne posljedice osude su po svojoj prirodi različite, s obzirom na to da mjera sigurnosti predstavlja krivičnopravnu sankciju, te je vezana usko za inkriminisane radnje, odnosno u konkretnom, dužnost koju je optuženi Milorad Dodik obnašao u momentu poduzimanja inkriminisanih radnji – predsjednik Republike Srpske. Zbog navedenog, prvostepeni sud mu je, shodno članu 203.a stav 4. u vezi sa članom 73. KZBiH, i izrekao mjeru sigurnosti zabrane obavljanja takve dužnosti u periodu od šest (6) godina, što je po osnovu odluke apelacionog vijeća i pravnosnažno.

S druge strane, pravne posljedice osude, prema članu 5. KZBiH, nisu krivičnopravna sankcija, zbog čega se iste ne utvrđuju, ne izriču i ne unose u presudu, s obzirom na to da nastupaju po automatizmu, odnosno sili zakona. Upravo ih takva priroda i odvaja od krivičnopravnih sankcija, kakva je naprimjer mjera sigurnosti, koja mora biti izrečena presudom da bi bila primijenjena. Stoga Sud ukazuje da je u konkretnom slučaju, a kako to jasno proizilazi iz izreke prvostepene presuda koja je potvrđena, optuženom izrečena mjera sigurnosti koja se direktno veže za dužnost u okviru koje je poduzeo inkriminisanje radnje iz člana 203.a stav 1. KZBiH, dok će pravne posljedice osude, koje su konkretno sadržane u članu 203.a stav 5. tačke a), c) i d) KZBiH, nastupiti po sili zakona i očigledno obuhvatiti širi aspekt zabrane djelovanja od onog koji je sadržan u samoj mjeri sigurnosti - navode iz Suda BiH.