Državna delegatkinja Marina Pendeš za "Avaz": Ako budemo bliži jedni drugima, bit ćemo bliži i EU i NATO-u

Delegacija Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini NATO-a održala je sastanak s komandantom Štaba NATO-a u Sarajevu, brigadnim generalom Metjuom Valasom (Matthew Valas), tokom kojeg je istaknut značaj jačanja i promoviranja međusobne saradnje. S obzirom na višemjesečni zastoj na evropskom putu i sve glasnije inicijative da BiH bude primljena u NATO, zamjenicu predsjedavajuće Delegacije i predsjedavajuću Kluba hrvatskog naroda u Domu naroda PSBiH Marinu Pendeš pitali smo je li BiH u ovom trenutku bliža članstvu u NATO-u, nego u EU.

Konstitutivni narodi

- Ne mogu govoriti jesmo li bliži NATO-u ili EU, ali ako budemo bliži jedni drugima, razumjeli jedni druge i imali povjerenja jedni u druge, blizu ćemo biti i NATO-u i EU. Sve dok ne postoji unutarnji konsenzus, jačanje povjerenja i pomirenja između konstitutivnih naroda i stranaka, bit ćemo dalje i od NATO-a i od EU. Ako našim partnerima pokažemo da smo kredibilan partner, poziv za članstvo i u jednu, i u drugu organizaciju neće uopće biti problem – kazala je Pendeš za “Avaz”.

Nakon što je s 10 posto ili 108,5 miliona eura Brisel već jedanput kaznio nerad i nemar bh. vlasti, koje nisu usaglasile Reformsku agendu, do 30. septembra teče novi rok, nakon kojeg bi BiH mogla ostati bez dodatnih 10 posto ako jednostavan posao ne privede kraju. Govoreći iz pozicije zemalja članica EU, koje izdvajaju sredstva za podršku zapadnom Balkanu, Pendeš ukazuje da unutrašnjeg dogovora u BiH zaista nema.

- U medijskom prostoru optužuju jedni druge, neko napušta koaliciju, pokušava uraditi neke stvari za koje unaprijed zna da neće biti realizirane, pa onda optužuje nekog drugog, koji zna matematiku, da ne podržava promjene. Ono što se dešava, sve je zbog nas i na nama je da nađemo rješenje. A naći ga ne možemo igrajući se djece: “Molim, učiteljice, on me tukao” – ističe Pendeš.

Postoji konsenzus

Unutarnji dogovor i međusobno uvažavanje vidi kao osnovni preduvjet za potrebne iskorake. Naglašava da bi BiH, usvajanjem Izbornog zakona koji će omogućiti da “u Predsjedništvu sjedi istinski predstavnik hrvatskog naroda, izabran od Hrvata”, poslala signal da postoji konsenzus i da njeni narodi nisu usmjereni jedni protiv drugih.

- To je poruka za Evropu, to je poruka za NATO. Ako do toga ne dođe, to znači da ne poštujemo osnovne postulate, a želimo biti članica EU i NATO-a u kojima se poštivaju vrijednosti osnovnih ljudskih prava i sloboda, što podrazumijeva da možete biti birani i da birate. Govorim o samo tri pozicije – Dom naroda Parlamenta FBiH, Dom naroda PSBiH i Predsjedništvo, na kojem se, po nacionalnom ključu, biraju kandidati, a ostalo je sve po građanskom modelu. Dakle, na nama je sve – dodaje Pendeš.

Protiv nametanja

Komentirajući posljednje odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt) o aferi „Viaduct“ i sredstvima za nabavku izbornih tehnologija, Pendeš kaže da je protiv nametanja i da nekada sumnja i u takve odluke. U konkretnom slučaju, nije sigurna na koji način je izračunat iznos za kupovinu digitalne opreme za izbore, pa ni da ona neće “unaprijed označiti nekog kao pobjednika”.

- Kad je u pitanju „Viaduct“, smatram da su to institucije BIH trebale davno presjeći, jer to nije od jučer. Taj „Viaduct“ je iz vremena kad su sve političke stranke, koje sad nisu u vlasti, sudjelovale u vlasti. To je nešto što nadilazi moje znanje ili nemam dovoljno informacija. Ako visoki predstavnik misli da se stvari mogu rješavati na takav način, ja očekujem da nametne i Izborni zakon, kako bi spriječio izborne malverzacije i omogućio Hrvatima da biraju hrvatskog člana Predsjedništva BiH – poručuje Marina Pendeš.