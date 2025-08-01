Šesnaest godina političkog ping-ponga: Da li će Izborni zakon biti riješen 2026.

Pitanje izmjene Izbornog zakona godinama visi kao uteg nad ionako krhkim političkim poretkom BiH. Iako je pravna osnova za izmjene nastala nakon presude Sejdić-Finci, u praksi se najviše insistira na rješenju koje odgovara zahtjevima HDZ-a BiH. Dok presuda govori o diskriminaciji građana koji ne pripadaju konstitutivnim narodima – jer im nije omogućena kandidatura za Predsjedništvo – HDZ insistira na modelu koji bi garantovao da hrvatski član Predsjedništva bude biran isključivo od hrvatskog biračkog tijela.

U nedavnom intervjuu za „Dnevni avaz“, visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) nije isključio mogućnost da se ponovo angažuje u vezi s izmjenama Izbornog zakona BiH, iako je naglasio da će nastojati izbjeći korištenje bonskih ovlaštenja. Poseban akcenat stavio je na potrebu provođenja presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci.

S obzirom na to da je Republici Srpskoj već zagarantovan izbor „svog“ člana Predsjedništva, nije iznenađenje da stranke iz ovog entiteta ne pokazuju veliki interes za ovu temu. S druge strane, probosanske stranke su duboko podijeljene – dok su SBB i NiP pokazali određenu spremnost da se redefiniše način izbora članova Predsjedništva, najglasniji protivnik bilo kakvih ustupaka je Demokratska fronta (DF), predvođena Željkom Komšićem, čiji su izbori i bili povod nezadovoljstva iz hrvatskog političkog korpusa.

SDP ovo pitanje uglavnom drži po strani, dok je SDA promijenila stav – od potpisivanja Mostarske deklaracije, u kojoj se spominje “legitimno predstavljanje”, do današnjeg odbacivanja bilo kakvog modela koji bi uključivao više izbornih jedinica.

Posljednji pokušaj izmjena dogodio se u Neumu, u ljeto 2022. godine, pod pokroviteljstvom međunarodnih predstavnika. Pregovore su bojkotovale stranke ljevice, SDA je odbacila sva ponuđena rješenja, dok se Elmedin Konaković prikazivao kao najotvoreniji za kompromis – što mu je SDA obilato zamjerila tokom predizborne kampanje.

Šarena laža

Ipak, brzo se pokazalo da je Konakovićeva “dobra volja” bila šarena laža.

I dok se Izborni zakon može mijenjati prostom većinom, za provođenje presude Sejdić-Finci nužne su i izmjene Ustava. A to je, bez saglasnosti ključnih političkih aktera, neostvarivo. Pokušaj da se SDA zaobiđe u rješavanju „krupnih“ pitanja pokazao se kao promašaj – sviđalo se to nekome ili ne, snaga SDA u parlamentu čini je nezaobilaznim faktorom u svakom ozbiljnijem političkom dogovoru. Stranke Trojke nemaju ni dovoljan broj ruku, a ni politički kapacitet da isporuče dogovor bez podrške SDA, jer bi to njihovo biračko tijelo doživjelo kao izdaju.

Možda je vrijeme da se, nakon više od dvije decenije mrcvarenja, konačno pronađe kompromisno rješenje koje bi istovremeno eliminisalo diskriminaciju iz Ustava i uvažilo prigovore konstitutivnih naroda. No, to je moguće jedino uz spremnost svih strana da naprave ustupke – da svako nešto malo dobije i nečega se malo odrekne.

A jasno je i jedno: bez snažnijeg angažmana međunarodne zajednice taj kompromis neće doći sam od sebe.

Izborna godina koja je pred nama mogla bi ponovo ovo pitanje staviti u žižu.

Status quo

Iako se pitanje izmjena Izbornog zakona godinama predstavlja kao urgentan problem, pojedini politički akteri od njegovog nerješavanja zapravo imaju i te kako koristi.

Željko Komšić, koji je tri puta izabran za člana Predsjedništva glasovima bošnjačkih birača, svoj politički legitimitet gradi upravo na zadržavanju postojećeg sistema i tvrdnjama da brani “građanski princip” od nacionalnih podjela. S druge strane, HDZ BiH gotovo cijelu svoju političku agendu temelji na narativu o „ugroženosti Hrvata“ i potrebi za „legitimnim predstavljanjem“. Upravo zahvaljujući tom narativu, ova stranka uspijeva održavati čvrst politički monopol unutar hrvatskog biračkog tijela, bez obzira na stvarne rezultate vlasti.